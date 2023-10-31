King Faisal 专科医院及研究中心宣布提供快速全基因组测序服务

沙特阿拉伯，利雅得, Oct. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为中东地区的一项突破性发展，King Faisal 专科医院及研究中心（以下简称 KFSH&RC）推出了一项名为快速全基因组测序（简称 rWGS）的服务，作为其医疗保健解决方案的一部分。该项服务旨在帮助医生诊断罕见的遗传性疾病，特别是针对危重病新生儿，需要快速、精准地确定其病情。

快速全基因组测序服务对于患有罕见疾病的新生儿来说非常宝贵，因为该项服务可以帮助他们避免通常漫长的测试和治疗过程，这些过程可能会持续数月甚至数年而无法得到准确的诊断。通过最大限度地减少住院、不必要的检查和医疗护理，可以提高生存机会并降低总体医疗成本。

值得一提的是，医院将基因检测所需的时间从通常的两个月缩短至不到 35 小时。在为危重新生儿制定医疗保健计划时，响应时间至关重要，快速提供检测结果可确保及时、量身定制的医疗响应，防止造成延误，否则可能导致患者病情恶化甚至死亡。

作为参加全球健康峰会的一部分，KFSH&RC 作为战略医疗合作伙伴发挥着重要作用，该医院在其展位上分享了有关快速全基因组测序服务的详细信息。该医院的尖端能力包括分析患者血液样本中高达 99% 的 DNA 序列，以及多种创新的医疗保健解决方案。

全面的基因组成检查包括简化的四步流程。首先，将 DNA 分解成可管理的片段。然后，它用类似条形码的符号进行编码，以便识别，类似于跟踪商店中的产品。检查本身是使用专用设备进行的。最后，先进的计算机系统和软件会将这些序列进行比较，识别 DNA 序列的差异，并查明导致疾病的基因突变。

KFSH&RC 提供最高水平的医疗保健，并在结合教育和研究环境的背景中提供最佳的患者体验。该中心与领先的本地、区域和国际机构合作并分享专业知识，在临床、研究和教育领域提供具有全球竞争力的服务。

KFSH&RC 以其专业医疗保健而享誉全球，是医疗创新的先驱，也是先进的医学研究和教育中心。该中心致力于通过与临床、研究和教育领域的本地、区域和国际顶级机构合作，推进医疗技术并提高全球医疗保健标准。

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