Consultation pour la jeunesse : Ta voix. Ton Québec.

MONTRÉAL, 31 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) et le Collectif Vital partagent leurs recommandations dans le cadre de la consultation pour la jeunesse visant le renouvellement de la Stratégie d’action jeunesse.



Pour une jeunesse outillée en santé, l’ASPQ et le Collectif Vital recommandent au gouvernement du Québec d’envisager différentes mesures qui répondent à des enjeux prioritaires auxquels sont confrontés les jeunes :

diminuer la surconsommation de boissons sucrées et de boissons dites énergisantes;

protéger les jeunes vis-à-vis de l’industrie de la minceur;

développer une santé mentale positive; et

réduire la consommation de substances psychoactives et ses méfaits.

Parmi les différentes recommandations, l’ASPQ et le Collectif Vital proposent notamment d’encadrer la vente et les pratiques de marketing de l’industrie des boissons sucrées et dites énergisantes, de l’alcool, ainsi que des produits, services et moyens amaigrissants.

Favoriser la santé et le bien-être de la jeunesse repose sur la volonté de s’assurer qu’elle pourra grandir, apprendre, travailler et vieillir en santé. Ainsi, il est nécessaire d’éveiller le sens critique des jeunes et de développer leurs compétences personnelles et sociales pour qu’ils adoptent de saines habitudes de vie.

Une population en santé est une richesse dont le Québec ne peut se passer pour les décennies à venir.

Le mémoire de l’ASPQ et du Collectif Vital est disponible ici.

À propos du Collectif Vital

Au cœur de la mission du Collectif Vital (anciennement la Coalition Poids), il y a la volonté de permettre à la population québécoise d’adopter de saines habitudes de vie au quotidien. Nous misons sur la mise en place de milieux de vie sains et inclusifs, en intervenant collectivement auprès des décideuses et des décideurs. Le Collectif compte sur l’engagement de plus de 700 organisations et individus mobilisés pour un Québec sain.

Le Collectif Vital est une initiative de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ). Pour plus de détails : collectifvital.ca.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. Elle soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. Pour plus de détails : aspq.org

Pour toute demande d'entrevue, contactez :

Véra Ferret, Responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cellulaire : 450-626-8879 — Courriel : vferret@aspq.org