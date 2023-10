Sage met les bouchées doubles pour ouvrir de nouveaux bureaux dans les centres d’affaires de Toronto et de Vancouver

TORONTO, 31 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage, le chef de file des technologies comptables, financières, RH et paie pour les petites et moyennes entreprises (PME), annonce aujourd’hui qu’il renforce son engagement à ouvrir de nouveaux bureaux à Toronto en Ontario et Vancouver en C.-B. au Canada. Cette empreinte élargie illustre bien l’importance de l’expansion de la société dans le marché canadien, et son engagement à offrir une expérience enrichie à ses employés.



Sage déménagera donc dans le pittoresque Waterfront Hub au 601 Hastings Street à Vancouver et l’effervescent Scotia Plaza au 40 King Street West à Toronto. À cet effet, la société prévoit emménager dans les deux bureaux au début de l’automne 2024.

Alors que Sage poursuit son expansion en Amérique du Nord, ces déménagements de bureaux représentent son engagement renouvelé envers les communautés de Toronto et Vancouver, de même que son apport à la robustesse des économies des deux villes. De plus, ces nouveaux bureaux offrent des espaces engageants et inspirants tournés vers l’avenir pour les collègues et clients. Ces deux bureaux sont de surcroît situés dans des communautés énergisées avec des commodités populaires, et des facilités d’accès à des transports publics durables.

« Nous sommes emballés d’annoncer les deux nouveaux bureaux de Sage à Toronto et Vancouver. Ces déménagements audacieux mettent en évidence l’investissement continu de Sage au Canada, en nous rapprochant des importants centres d’affaires, et en offrant une expérience de bureau moderne et de qualité supérieure à nos collègues de Sage. Nous sommes donc impatients d’inviter nos clients et partenaires dans ces magnifiques locaux, » a déclaré Mark Hickman, Directeur général de Sage au Canada. « Nous sommes déterminés à soutenir la croissance économique de Toronto et de Vancouver, et à continuer d’être reconnue comme une société de classe mondiale offrant des solutions qui aident les entreprises à prospérer ».

Le Waterfront Hub de Vancouver occupera 18 745 pieds carrés de locaux à usage de bureaux sur deux étages, alors qu’au Scotia Plaza de Toronto, les bureaux de Sage couvriront 15 000 pieds carrés. Ces deux bureaux offriront une expérience bureau accrue à des centaines d’employés de Sage pour favoriser la créativité et la collaboration, et ouvrir de nouveaux horizons à la communauté de Sage pour se réunir, apporter des changements majeurs et innover.

Les nouveaux bureaux reflèteront également la position ferme de Sage sur la viabilité et le bien-être. Les bureaux de Vancouver et de Toronto sont certifiés écologiques LEED et Fitwel, qui représentent le critère-or en matière de construction de bâtiments sains et respectueux de l’environnement.

À propos de Sage

L’objectif de Sage vise à éliminer les obstacles, afin que tout le monde puisse prospérer, à commencer par les millions de petites et moyennes entreprises que nous servons, de même que nos partenaires et comptables. De plus, les clients font confiance à notre logiciel de gestion financière, RH et Paie pour faciliter l’exécution de leurs tâches et générer des revenus. En numérisant les processus d’affaires et les relations avec les clients, fournisseurs, employés, banques et gouvernements, notre réseau numérique se connecte facilement aux PME, et supprime ainsi les différends et fournit des informations financières pertinentes. L’élimination des obstacles nous permet d’utiliser notre technologie, notre expérience et de consacrer notre temps à lutter contre les inégalités numériques, les inégalités économiques et les changements climatiques.

Contact des médias :

Monique Daniel

Sage

Monique.daniel@sage.com

(905) 781-0758