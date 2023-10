Muudatused Nordic Fibreboard AS ja Nordic Fibreboard AS-i kontserni tütarühingute juhatuses ja nõukogus

Nordic Fibreboard AS nõukogu on teinud otsuse kutsuda Nordic Fibreboard AS (sh. ka kõik kontserni tütarühingud) juhatusest tagasi Torfinn Losvik alates 6. november 2023, seoses nõukogu otsusega rahuldada tema poolt esitatud tagasiastumispalve. Torfinn Losvik jääb jätkuvalt ettevõttega seotuks nõukogu tasemel ning jätkab nõukogu liikmena.

Seoses Torfinn Losvik taandumisega ettevõtte igapäevasest juhtimisest esialgsest varem, teeb nõukogu üldkoosolekule ettepaneku kutsuda Nordic Fibreboard AS nõukogust tagasi Aigar Kallas, kes jätkab kontserni tegevjuhi ja juhatuse esimehe kohal.

Muudatuste eesmärk on toetada Nordic Fibreboard juhtimisstruktuuri ja lisada valdkonnaga seotud kompententsi.

Ettevõte kutsub esimesel võimalusel kokku aktsionäride erakorralise koosoleku.

Lisainfo:

Joakim Helenius

Nõukogu esimees

Tel: +372 50 91 282

Aigar Kallas

Nõukogu liige

Tel: +372 528 1299

Enel Äkke

Juhatuse liige

group@nordicfibreboard.com

Tel: +372 55 52 5550