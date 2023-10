Siili Solutionsin lomautuksia koskevat muutosneuvottelut saatu päätökseen



Siili Solutions Oyj Lehdistötiedote 31.10.2023 kello 15.45

Siili-konsernin 16.10.2023 käynnistämät muutosneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvotteluiden piirissä oli lähes koko Suomen henkilöstö. Siilillä on Suomessa noin 580 työntekijää.

Neuvotteluiden lopputuloksena yhtiö on päättänyt lomauttaa osan henkilöstöstään. Lomautukset kohdistuvat arviolta enintään noin 80 konsulttiin ja noin 60 toimihenkilöön yhteensä enintään 90 päivän ajan. Lomautukset aloitetaan marraskuun puolivälistä alkaen ja toimeenpannaan maaliskuun 2024 loppuun mennessä.

Osa vuoden 2023 aikana toteutettavista lomautuksista on lyhytkestoisia, minkä lisäksi lomautuksia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan myös osa-aikaisina.

IT-palvelumarkkinan tilanne on jatkunut oletetun epävarmana toisella vuosipuoliskolla. Toiminnan väliaikainen sopeuttaminen on tarpeellinen toimenpide yhtiön kannattavuuden turvaamiseksi.

”Pääosa konsulteistamme toimivat asiakasprojekteissa, ja tätä myöten he ovat lomautusten ulkopuolella. Muutoksia koskevat vaikeat päätökset mahdollistavat toimintamme sopeuttamisen haastavassa markkinatilanteessa”, sanoo Siilin toimitusjohtaja Tomi Pienimäki.



Lisätietoja:

Tomi Pienimäki, toimitusjohtaja

Puh: 040 834 1399, sähköposti: tomi.pienimaki(at)siili.com

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Itävallassa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien.

www.siili.com/fi