Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 31.10.2023 klo 16.30

Innofactor toteuttaa Tampereen Infra Oy:lle laajan järjestelmäkokonaisuuden. Järjestelmä koostuu Microsoftin D365 Business Central ERP -ratkaisusta ja sitä laajentavista Power PPM -projektivertikaalista sekä Kiho -kalustonhallinta- ja työnohjausratkaisusta. Innofactor toimii ratkaisun vastuullisena toimittajana Kuntien Tiera Oy:n kilpailuttaman dynaamisen hankintajärjestelmän puitteissa.

Sopimuksen kesto on neljä vuotta. Innofactorin arvio hankinnan kokonaisarvosta on noin 1,6 miljoonaa euroa.

Tampereen Infra on Tampereen kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö, joka tuottaa monipuolisia infra-alan palveluita Tampereen kaupunkikonsernille, kaupungin liikelaitoksille ja tytäryhtiöille.

