Les LNC et l’EACL renforcent leur partenariat universitaire dans le cadre d’une nouvelle convention avec la Queen’s University

Le laboratoire nucléaire national du Canada signe un protocole d’entente avec l’une des plus grandes universités du pays afin de promouvoir la recherche collaborative

CHALK RIVER, Ontario, 31 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), le principal laboratoire canadien de science et de technologie nucléaires, et Énergie atomique du Canada limitée (EACL), une société de la Couronne chargée de développer les perspectives nucléaires en faveur du Canada, ont le plaisir d’annoncer la signature d’un protocole d’entente (PE) avec la Queen’s University en vue d’une collaboration en matière de recherche. Cette nouvelle convention constitue le septième protocole d’entente signé entre les LNC, EACL et un nombre croissant d’universités canadiennes. Toutes ces ententes visent à resserrer les liens avec la communauté universitaire canadienne et à faire progresser la recherche collaborative dans les domaines des sciences de la santé et de l’environnement, de l’énergie propre, de la sûreté et de la sécurité.

Selon les termes de l’entente, la Queen’s University collaborera avec EACL et les LNC afin de faciliter l’engagement continu de leurs chercheurs respectifs, de poursuivre des projets de recherche conjoints et de permettre la mobilisation des connaissances dans des domaines de recherche communs d’intérêt mutuel. Plus précisément, les organisations voient des possibilités de collaboration dans la caractérisation et l’évacuation définitive des déchets nucléaires, la science des matériaux liée aux cœurs et aux centrales des réacteurs nucléaires, la cybersécurité et les technologies de production, de transport et de conversion de l’hydrogène.

« Tout comme EACL, les LNC sont ravies de conclure cette entente avec la Queen’s University, un établissement d’enseignement prestigieux. Ses programmes et ses installations de recherche complètent ceux du campus des Laboratoires de Chalk River », a déclaré Jeff Griffin, vice-président des sciences et de la technologie aux LNC. « Les LNC et la Queen’s University ont des domaines d’intérêt commun dans leurs programmes de recherche nucléaire. Cette convention nous permettra d’explorer les possibilités de combiner nos ressources et d’élargir nos objectifs de recherche », a-t-il ajouté. Ce protocole d’entente témoigne également de l’élan et de la croissance continus de notre programme de partenariat universitaire. Celui-ci contribue à la formation d’une nouvelle génération de chercheurs, de scientifiques et d’experts techniques dans les domaines liés au nucléaire. »

« EACL souhaite réunir le monde universitaire, les pouvoirs publics et l’industrie pour faire progresser l’innovation et constituer un vivier de talents afin de garantir le déploiement rapide des technologies nucléaires. Il est temps que l’industrie nucléaire entre en scène; la Queen’s University est une partenaire solide qui compte des réalisations importantes dans le domaine nucléaire depuis des décennies », a déclaré Amy Gottschling, vice-présidente des sciences et de la technologie chez EACL. « EACL reconnaît que la collaboration avec l’une des meilleures universités du Canada est une occasion de conjuguer les ressources, de développer la recherche et d’inspirer la prochaine génération de chercheurs, de scientifiques et d’experts techniques. Grâce à ses partenariats avec le monde universitaire, EACL se réjouit de contribuer à l’avenir de la science et de la technologie nucléaires au Canada. »

« Grâce à ses compétences reconnues en matière de recherche sur les matériaux nucléaires, la Queen’s University contribue à améliorer la compréhension du rôle de l’énergie nucléaire dans une économie à faible émission de carbone », déclare Nancy Ross, vice-présidente de la recherche à la Queen’s University. « Désormais, grâce au partenariat avec EACL et les LNC, nous pourrons mieux exploiter l’expertise et les ressources du monde universitaire, des pouvoirs publics et de l’industrie afin de poursuivre des objectifs communs en matière de recherche et d’innovation technologique, ce qui contribuera à façonner la transition énergétique du Canada. »

Outre son programme de génie nucléaire hautement renommé, la Queen’s University est membre du Réseau d’excellence universitaire en génie nucléaire (UNENE), une alliance canadienne d’universités et d’organisations qui soutiennent le développement de l’enseignement et de la recherche dans le domaine du nucléaire. La Queen’s University abrite également le laboratoire d’essai des matériaux des réacteurs (Reactor Materials Testing Laboratory, RMTL), une installation qui utilise un accélérateur à protons pour endommager les matériaux à l’échelle microscopique, ce qui permet aux chercheurs d’obtenir des informations précieuses sur les effets subis par les matériaux dans un réacteur en fonctionnement. Ces capacités complètent celles des laboratoires de Chalk River, un campus nucléaire exploité par les LNC qui compte un large éventail d’installations nucléaires de pointe, notamment des laboratoires consacrés au développement et à l’essai de combustibles nucléaires, à la recherche biologique, à la chimie analytique, à la thermohydraulique et aux essais mécaniques, entre autres.

En offrant un meilleur accès à ces ressources et installations partagées, les trois organismes espèrent poursuivre des projets et programmes de recherche communs, mais aussi former des effectifs plus compétents et plus diversifiés au sein de l’industrie nucléaire canadienne, en offrant des possibilités de formation plus riches et plus dynamiques aux étudiants de la Queen’s University.

Comme pour les conventions précédentes, ce protocole d’entente avec la Queen’s University s’inscrit également dans la stratégie d’entreprise Vision 2030 des LNC, adoptée l’an passé, qui définit le rôle central que les LNC souhaitent jouer dans le futur paysage nucléaire canadien. En tant que ressource nationale pour tous les niveaux de gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire, les LNC entendent travailler de concert avec d’autres organismes pour aider à faire progresser les produits et services canadiens novateurs vers leur déploiement, y compris l’énergie sans carbone, les traitements contre le cancer et autres thérapies, les technologies de non-prolifération et les solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, notamment sur ses projets et programmes de recherche, veuillez visiter le site www.cnl.ca . Pour en savoir plus sur Vision 2030, veuillez visiter la page www.cnl.ca/vision2030 .

À propos des LNC

En tant qu’organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d’EACL, les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr .

À propos d’EACL

EACL est une société de la Couronne fédérale chargée de développer les perspectives nucléaires en faveur du Canada EACL, qui possède les Laboratoires de Chalk River et d’autres sites, habilite la science et la technologie nucléaires et gère les responsabilités du gouvernement canadien en matière de déchets radioactifs. Elle supervise et évalue le travail des LNC par le biais de contrats.

En activité depuis 1952, EACL a conçu et développé le parc de réacteurs nucléaires CANDU utilisés au Canada et dans cinq autres pays. L’entreprise a également livré plus d’un milliard d’isotopes dans le monde entier pour détecter et traiter le cancer. Aujourd’hui, EACL répond aux besoins des Canadiens en soutenant 14 ministères et organismes fédéraux dans le cadre de son plan de travail sur la science et la technologie nucléaires, et en soutenant l’industrie nucléaire mondiale.

Pour en savoir plus sur EACL, visitez www.aecl.ca .

À propos de la Queen’s University

La Queen’s University jouit d’une longue histoire d’érudition, de découverte et d’innovation qui a façonné notre savoir collectif et contribué à répondre à certaines des préoccupations majeures du monde. L’université compte plus de 25 000 étudiants et offre un environnement propice à la recherche, avec des atouts majeurs dans les domaines de la physique, de la recherche sur le cancer, de la géo-ingénierie, de l’analyse de données, des études de surveillance, de la conservation des œuvres d’art et de la recherche sur la santé mentale.

Les étudiantes et étudiants issus de divers horizons et pays sont accueillis et accompagnés au sein d’une communauté dynamique, rassurante et solidaire, ce qui constitue une part importante de l’expérience offerte par la Queen’s University. La richesse des perspectives et des expériences enrichit notre campus et notre communauté. Un élément essentiel de notre mission est de mobiliser nos étudiants, notre personnel et notre corps professoral en faveur de la formation et de la recherche internationales, tant dans notre pays qu’à l’étranger.

En 2023, pour la troisième année consécutive, la Queen’s University s’est classée parmi les 10 meilleures universités du monde selon le Times Higher Education Impact Rankings , se plaçant ainsi au troisième rang mondial et au premier rang en Amérique du Nord. Le classement évalue plus de 1 700 établissements d’enseignement postsecondaire en fonction de leur contribution à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

Pour en savoir plus sur la Queen’s University, visitez le site queensu.ca .

