Persbericht Biocartis Group NV: Mededeling betreffende uitwinning door gewaarborgde schuldeisers

PERSBERICHT - GEREGULEERDE INFORMATIE - 31 oktober 2023, 15:30 CET

MEDEDELING BETREFFENDE UITWINNING DOOR GEWAARBORGDE SCHULDEISERS

De Secured Creditors van de onderneming hebben hun zekerheid op de aandelen van de operationele dochterondernemingen van Biocartis afgedwongen

De uitwinning zal naar verwachting geen gevolgen hebben voor de klanten, leveranciers, partners of werknemers van Biocartis

Mechelen, België, 31 oktober 2023 - Biocartis Group NV (de "Vennootschap") (Euronext Brussel: BCART) kondigt aan dat zij door haar Secured Creditors op de hoogte is gebracht dat de eerder aangekondigde uitwinning door haar Secured Creditors eerder vandaag heeft plaatsgevonden. Dit is in lijn met de aankondiging van de Vennootschap op 26 september 2023.

Als gevolg van de uitwinning zijn alle aandelen in Biocartis NV en Biocartis US Inc, de dochterondernemingen via welke Biocartis haar volledige Europese en Amerikaanse activiteiten uitvoert, samen met alle contanten op de rekeningen van Biocartis Group NV overgedragen aan Biocartis Holdings Inc., een niet-beursgenoteerde onderneming die eigendom is van de gewaarborgde Obligatiehouders (zoals onderaan gedefinieerd ).

Klanten, leveranciers, partners, werknemers en handelscrediteuren van Biocartis NV en Biocartis US Inc. zullen naar verwachting geen gevolgen ondervinden van de zekerheidsstelling en de wijziging in de moedermaatschappij.

Verwacht wordt dat Biocartis Group NV, na de overdracht van vrijwel al zijn activa als gevolg van de gedwongen tenuitvoerlegging, op een ordelijke manier zal worden geliquideerd en het aandeel uit de handel zal worden genomen. Aandeelhouders van Biocartis Group NV zullen geen uitkering ontvangen uit de gedwongen zekerheidsoverdracht en zullen naar verwachting niets ontvangen op het moment van de liquidatie, waardoor het aandeel naar verwachting een waarde van nul hebben. De Vennootschap is van plan hiervoor een Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen en de volgende stappen aan te kondigen. Eventuele resterende activa van Biocartis Group NV die niet door zekerheden zijn gedekt, kunnen na de executie worden verkocht, hoewel deze naar verwachting niet materieel zullen zijn.

De interesten en vorderingen van de EUR 16 miljoen ongedekte converteerbare obligaties met een looptijd van 4,00% en vervaldatum in 2027 (ISIN BE0002651322) zijn automatisch afgeschreven tot nul volgens hun voorwaarden als onderdeel van de handhaving.

Toekomstige reglementaire publicaties van Biocartis Group NV zullen worden gepubliceerd op de volgende website: biocartisgroupnv.be

In de komende dagen zullen bepaalde voormalige schuldeisers van de Vennootschap niet minder dan 40 miljoen Euro eigen vermogen inbrengen in de nieuwe, niet-beursgenoteerde onderneming holdingmaatschappij en haar dochtervennootschappen om werkkapitaal, kapitaaluitgaven en investeringen te financieren en om kosten en uitgaven te betalen. In samenhang met het tenuitvoerleggingsproces is de schuldenlast van het bedrijf verminderd met 132 miljoen EUR, waardoor het de activiteiten van de voormalige Biocartis groep kan voortzetten. De nieuwe holdingmaatschappij en haar dochtervennootschappen zullen blijven opereren onder de Biocartis merknaam en het huidige management wordt verwacht te blijven.

Referenties in dit persbericht aan “Obligatiehouders” refereren aan de houders van de 4,5% Second Ranking Secured Convertible Bonds van de Vennootschap met vervaldatum 2026 en referenties aan “Secured Creditors” refereren aan de Obligatiehouders en de kredietverstrekkers onder de converteerbare termijnlening met eersterangs pandrecht van de Vennootschap.

