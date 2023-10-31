费萨尔国王专科医院和研究中心寻求在王国实现放射性药物自给自足

利雅得，沙特阿拉伯, Oct. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 过去四十年里，费萨尔国王专科医院和研究中心 (KFSH&RC) 的回旋加速器和放射性药物部门一直在满足当地和地区医疗中心在诊断和治疗各种专科疾病时所用放射性药物的需求。



自成立以来，该部门已生产超过 25 种放射性药物，放射性药物制剂生产能力超过 600,000 种。该部门继续向 50 多家沙特专科医疗中心提供产品，旨在实现沙特阿拉伯王国在放射性药物领域的自给自足。

国际医疗器械展览会于昨日在首都利雅得举行，KFSH&RC 作为战略医疗合作伙伴参加，医院强调了该部门在核医学领域的先锋作用。这包括提高医疗保健服务提供者的研究和教育能力，以及确保生产和分销给王国各地医院和其他医院的放射性药物的质量。

回旋加速器和放射性药物部矢志建设成诊断和分子成像中心，以及沙特王国首个配有锝-99m (Tc-99m) 发生器的机构。该部门开展研究，为 KFSH&RC 和王国其他医院开发高质量的放射性药物，以满足患者的所有医疗保健需求。该部门坚持高质量标准的自动化质量控制与保证，同时努力推进回旋加速器技术、精确放射性药物制造并开发正电子发射断层扫描/计算机断层扫描 (PET/CT) 中使用的放射性药物。

该部门十分重视质量，设有综合产品质量控制和管理部门，按照《药品生产质量管理规范》(GMP)、沙特食品药品管理局 (SFDA) 标准和 ISO 9001 国际质量管理体系标准生产材料。所有操作流程均受严格监控，对材料进行定期评估，确保其持续适用性。这种方法让客户满意度超过 95%。

KFSH&RC 因其对专科医疗保健领域的贡献享誉全球，是创新能力、先进医学研究和医疗教育领域的领跑者。该机构积极寻求开发医疗技术，提高全球医疗保健标准，与当地、地区和国际领先组织合作，在临床、研究和教育领域提供世界一流的服务。

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