費薩爾國王專科醫院和研究中心尋求在王國實現放射性藥物自給自足

利雅得，沙特阿拉伯, Oct. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 過去四十年裏，費薩爾國王專科醫院和研究中心 (KFSH&RC) 的迴旋加速器和放射性藥物部門一直在滿足當地和地區醫療中心在診斷和治療各種專科疾病時所用放射性藥物的需求。



自成立以來，該部門已生產超過 25 种放射性藥物，放射性藥物製劑生產能力超過 600,000 种。該部門繼續向 50 多家沙特專科醫療中心提供產品，旨在實現沙特阿拉伯王國在放射性藥物領域的自給自足。

國際醫療器械展覽會於昨日在首都利雅得舉行，KFSH&RC 作為戰略醫療合作夥伴參加，醫院強調了該部門在核醫學領域的先鋒作用。這包括提高醫療保健服務提供者的研究和教育能力，以及確保生產和分銷給王國各地醫院和其他醫院的放射性藥物的質量。

迴旋加速器和放射性藥物部矢志建設成診斷和分子成像中心，以及沙特王國首個配有鍀-99m (Tc-99m) 發生器的機構。該部門開展研究，為 KFSH&RC 和王國其他醫院開發高質量的放射性藥物，以滿足患者的所有醫療保健需求。該部門堅持高質量標準的自動化質量控制與保證，同時努力推進回旋加速器技術、精確放射性藥物製造並開發正電子發射斷層掃描／計算機斷層掃描 (PET/CT) 中使用的放射性藥物。

該部門十分重視質量，設有綜合產品質量控制和管理部門，按照《藥品生產質量管理規範》(GMP)、沙特食品藥品管理局 (SFDA) 標準和 ISO 9001 國際質量管理體系標準生產材料。所有操作流程均受嚴格監控，對材料進行定期評估，確保其持續適用性。這種方法讓客戶滿意度超過 95%。

KFSH&RC 因其對專科醫療保健領域的貢獻享譽全球，是創新能力、先進醫學研究和醫療教育領域的領跑者。該機構積極尋求開發醫療技術，提高全球醫療保健標準，與當地、地區和國際領先組織合作，在臨床、研究和教育領域提供世界一流的服務。

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