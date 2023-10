Korjaus Innofactor Oyj:n 31.10.2023 julkaistuun sisäpiiritietoon

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 31.10.2023 klo 17:45

31.10.2023 klo 16.30 tiedotetussa Innofactor Oyj:n sisäpiiritiedossa ilmoitettiin virheellisesti, että Tampereen Infra Oy:lle toteutettavan järjestelmän yksi osa on Power PPM -projektivertikaali. Oikea laajennus on Progressus -projektivertikaali.

Espoossa 31.10.2023

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset mediat

www.innofactor.fi

Innofactor

Innofactor on johtava yksityisen ja julkisen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #HybridWork #PeopleFirst #CreatingSmiles