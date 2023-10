Sogeclair: Accélération de la croissance au 3ème trimestre : chiffre d’affaires +10,1% à 35,3M€

Blagnac, France, le 31 octobre 2023-17h35,

Montréal Canada

Accélération de la croissance au 3ème trimestre : chiffre d’affaires +10,1% à 35,3M€

Chiffre d’affaires 9 mois au 30 septembre 2023 : +8,3% à 107,8M€

A périmètre et taux de change constants* : +8,8%

SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires sur 9 mois clos le 30 septembre 2023.

*Les variations de change sur la période représentent -0.5M€ contre 2,7M€ en 2022.

En M€

9 mois 2023

9 mois 2022 Variation

(en %)

Chiffre d’affaires



107,8

99,6

+8,3%

Le chiffre d’affaires publié confirme une croissance soutenue grâce à un modèle diversifié d’offres, de géographie et de segments de marché.

Avec un 3ème trimestre à +10,1%, c’est la dixième hausse consécutive de chiffre d’affaires trimestriel à périmètre constant.

Sur les 9 premiers mois de l’exercice, l’aviation commerciale (marché +5%) et la défense (marché +5%) sont les plus dynamiques toutes les deux à +20%, le ferroviaire (marché +3%) et l’aviation d’affaires (marché +5%) progressent respectivement de +15,2% et de +5%, l’automobile (marché +1,7%) en léger recul de 4% voit une stabilisation sur le 3ème trimestre à +1%.

Par zone géographique CA 9 mois 2023 (M€)

CA 9 mois 2022 (M€)

Poids dans le CA 2023 (en %) Variation

(en %) France 48,3 52,7 44,8% -8,3% Europe 25,2 19,3 23,3% +30,4% Amérique 26,9 20,8 25,0% +29,5% Asie-Pacifique 5,9 6,3 5,4% -7,3% Reste du monde 1,6 0,5 1,5% +217,5%

Les écarts sont dus aux arrondis.

Par Business Unit Chiffre d’affaires (M€)

9 mois 2023 Chiffre d’affaires (M€)

9 mois 2022 Variation

(en %) Engineering

A périmètre et taux de change constants 54,3

54,4 53,5

53,5 +1,6%

+1,7% Solutions

A périmètre et taux de change constants 52,8

53,3 45,6

45,6 +15,8%

+16,9% Conseil

0,7 0,5 NS Total

107,8 99,6 +8,3% Dont international

59,5 46,9 +26,9%

Les écarts sont dus aux arrondis.

Perspectives

La dynamique de décarbonisation des transports apporte un soutien fort et durable à SOGECLAIR au travers des projets de Recherche et Technologie liés aux carburants alternatifs (électrique, hydrogène, SAF, …), à l’usage des matériaux plus légers et plus efficients (déchets, recyclage, écoconception), au recours massif à la simulation tant pour le développement que pour les formations des opérateurs. Ceci est particulièrement notable au regard de la croissance de SOGECLAIR comparée à la croissance moyenne des marchés sur lesquels l’entreprise opère.

Le plan ONE SOGECLAIR est ainsi à nouveau conforté dans l’ambition d’atteindre 250M€ de chiffre d’affaires en 2030.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2023, le 31 janvier 2024 après Bourse

A propos de SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, Sogeclair apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth Paris – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, Président du Conseil d’Administration de SOGECLAIR / Olivier PEDRON, Directeur Général de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 70 33

Contact presse : Louise-Marie Thabard / Communication SOGECLAIR / louise-marie.thabard@sogeclair.com / +336 75 95 12 20

