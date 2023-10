COIL: RESULTATEN VAN HET EERSTE HALFJAAR 2023

RESULTATEN VAN HET EERSTE HALFJAAR 2023

Omzet van 11,8 mln. € (- 15,4%) gekenmerkt door een daling van de toeleveringsactiviteiten binnen een moeilijk economisch klimaat

Recurrent bedrijfsresultaat daalt met (1,4) mln. € als gevolg van de afname van de verkoop en de inflatie van de bedrijfskosten

Niet-recurrente opbrengsten van 1,5 mln. € in verband met uitzonderlijke terugboekingen van afschrijvingen en voorzieningen voor investeringssubsidies in Duitsland

Klein nettoverlies van (0,1) mln. €

Netto financiële schuldenlast beperkt tot 27% van het eigen vermogen per 30 juni 2023

Marktherstel verwacht in 2024

COIL, wereldleider op het gebied van aluminiumanodisatie, maakt zijn omzet van het eerste halfjaar 2023 bekend.

Het eerste halfjaar 2023 werd gekenmerkt door de aanzienlijke terugloop van de mondiale groei, de hoge inflatie en de stijgende rentetarieven. Zoals alle industriële sectoren werden de activiteiten van de vennootschap sterk beïnvloed door deze moeilijke macro-economische omstandigheden.

Gedurende de periode werden de toeleveringsactiviteiten (79% van de halfjaaromzet 2023) ongunstig beïnvloed door i) de conservatieve verwachtingen van de metaaldistributeurs ten aanzien van de marktontwikkeling, gebaseerd op een scherpe daling van de LME-aluminiumprijs waardoor zij hun voorraden op een minimumniveau handhaafden, en ii) de opkomst van een concurrent op de Europese markt voor continue anodisatie. Binnen deze context liep de verkoop van anodisatiediensten terug met -20,6% ten opzichte van een ongunstige vergelijkingsbasis in het eerste halfjaar 2022, die groeide met +18,5% gedragen door het economisch herstel in de periode na COVID-19.

De verkoop van het totaalpakket inclusief metaal (21% van de halfjaaromzet 2023) liet echter een solide groei zien van +11,1%, vooral dankzij de ontwikkeling van de verkoop in Europa, met belangrijke leveringen tijdens de periode voor hoogwaardige architecturale projecten van topklasse. Tegelijkertijd heeft de vennootschap in Azië haar pijplijn met prospecten versterkt, welke zou kunnen leiden tot nieuwe orders in 2024.

De vennootschap heeft zo goed mogelijk getracht de impact van de daling van de toeleveringsactiviteiten te beperken door haar prijzen significant te verhogen in lijn met de inflatie en door haar investeringen en productiecapaciteit aan te passen aan de daling van de vraag. Desondanks is de impact van een scherpe daling van de verkoop op het resultaat van de vennootschap aanzienlijk, aangezien de variabele kosten slechts ongeveer 36% van de omzet uitmaken.

Aan de positieve kant werden de resultaten van het eerste halfjaar beïnvloed door 1,5 mln. € aan buitengewone elementen (uitzonderlijke terugboeking van afschrijvingen op investeringssubsidies in Duitsland en terugboeking van de voorzieningen voor verschuldigde rente in geval van terugbetaling van deze subsidies). Deze elementen zijn het gevolg van de audit die deze zomer werd uitgevoerd door de Duitse autoriteiten (Landesförderinstitut Sachsen-Anhalt) in verband met de subsidies die werden betaald voor de bouw van de fabriek in Bernburg. Het onderzoek van de toekenningscertificaten heeft aangetoond dat aan de vereisten van het toekenningsbericht van 2 mei 2012 was voldaan.

Over het geheel genomen is de vennootschap erin geslaagd een vrijwel evenwichtige nettowinst te behalen, terwijl de balans op 30 juni 2023 nog steeds solide was.

Resultaten





De omzet van het eerste halfjaar 2023 bedraagt 11,8 mln. €, een daling van -2,2 mln. € ten opzichte van een hoge vergelijkingsbasis in het eerste halfjaar 2022.

De EBITDA daalt met -2,5 mln. € en komt uit op break-even. Deze ontwikkeling is voornamelijk te verklaren door i) een lagere brutomarge als gevolg van de terugloop van de verkopen, de evolutie van de productmix en de toename van de variabele productiekosten en ii) de stijging van de bedrijfskosten binnen een inflatoir klimaat.

De daling van de volumes bij de toeleveringsactiviteiten woog aanzienlijk op het recurrent bedrijfsresultaat, dat daalt met -2,4 mln. € en uitkomt op een verlies van (1,4) mln. €, in vergelijking met een winst van 1,1 mln. € in de eerste helft 2022.

Het bedrijfsresultaat bedraagt (0,7) mln. € en omvat 0,7 mln. € aan niet-recurrente elementen met betrekking tot een uitzonderlijke terugboeking van afschrijvingen op investeringssubsidies in Duitsland, zonder invloed op de kaspositie van de vennootschap.

Het nettoresultaat is een verlies van (0,1) mln. €. Het omvat buitengewone financiële opbrengsten voor een bedrag van 0,7 mln. € die betrekking hebben op de terugname van de voorzieningen voor de verschuldigde rente in geval van terugbetaling van de subsidies in Duitsland.

Vereenvoudigde resultatenrekening





in miljoen euro S1 2023

(6 maanden) S1 2022

(6 maanden) Variatie 2022

(12 maanden) Omzet 11,79 13,95 - 15,4% 26,7 Omzet toeleverantie 9,28 11,68 - 20,6% 20,6 Omzet totaalpakket1 2,52 2,27 + 11,1% 5,9 EBITDA 0,01 2,52 - 2,5 mln. € 2,9 in % omzet 0,1% 18,1% 10,9% Recurrent bedrijfsresultaat (1,40) 1,01 - 2,4 mln. € (0,1) in % omzet (11,9)% 7,2% (0,4)% Bedrijfsresultaat (0,66) 1,01 - 1,7 mln. € (2,6) in % omzet (5,6)% 7,2% (9,9)% Resultaat vóór belastingen (0,10) 0,85 - 1,0 mln. € (2,9) Nettoresultaat (0,11) 0,80 - 0,9 mln. € (3,0) in % omzet (0,9)% 5,7% (11,2)%

Balans





Rekening houdend met het halfjaarlijks resultaat bedraagt het eigen vermogen op 30 juni 2023 23,5 mln. €, een daling van -0,1 mln. € ten opzichte van 31 december 2022. Per 30 juni 2023 bedraagt de netto financiële schuldenlast 6,3 mln. € (een stijging van +0,1 mln. € ten opzichte van eind 2022) en blijft op een aanvaardbaar niveau, zijnde 27% van het eigen vermogen vergeleken met 26% op 31 december 2022.

Omzet van het derde kwartaal 2023





De omzet van het derde kwartaal 2023 bedraagt 5,3 mln. €, een daling van -21,5% vergeleken met het voorgaande jaar. Over de eerste 9 maanden van het boekjaar bedraagt de omzet 17,1 mln. €, een daling van -17,4% ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar, met een verkoop van anodisatiediensten (13,5 mln. €) die dalen met -18,8% en een verkoop van het totaalpakket (3,6 mln. €) die dalen met -11,7 %.

Vooruitzichten





Binnen een moeilijk economisch klimaat handhaaft de vennootschap een voorzichtige aanpak en verwacht vóór het einde van het boekjaar geen herstel van de vraag naar toeleveringsdiensten. De vennootschap organiseert zich om de impact van deze vertraging op de resultaten te beperken door de commerciële ontwikkeling van haar totaalpakket te ondersteunen en de flexibiliteit van haar productieapparaat te maximaliseren.

De vennootschap heeft vertrouwen in haar ontwikkelingsperspectieven op de lange termijn en profiteert van een omvangrijke portefeuille met hoogwaardige, duurzame producten die een lage CO 2 -afdruk hebben om zich voor te bereiden op het verwachte herstel van haar markten vanaf 2024.

Aanvullende informatie





De financiële overzichten zijn op 31 oktober 2023 goedgekeurd door de Raad Van Bestuur. Ze zijn opgenomen in het halfjaarlijks financieel verslag 2023 dat kan worden ingezien op de financiële website van de vennootschap (http://investors.coil.be).

Agenda





De jaaromzet 2023 zal op 2 februari 2024 na het sluiten van de beurs worden gepubliceerd.

Over COIL

COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de bouw- en industriesectoren en handelt onder het merk Aloxide®.

Anodisatie is een elektrochemisch procedé (elektrolyse) waarmee op de oppervlakte van het aluminium een natuurlijke oxidelaag wordt aangebracht die beschermt en die kan worden gekleurd in een assortiment uv-bestendige afwerkingen. Dit zorgt voor een buitengewone weerstand tegen corrosie en/of verhoogt de functionele kwaliteiten van het metaal. Anodisatie beschermt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van aluminium. Het metaal behoudt zijn uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische eigenschappen en zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie. Het metaal kan in zijn geheel, en meerdere malen, worden gerecycled door het eenvoudigweg te smelten. Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in verschillende soorten toepassingen: architectuur, design, industrie of auto's.

COIL ontwikkelt een industrieel model met een meerwaarde door te steunen op zijn unieke knowhow, zijn operationele uitmuntendheid, de kwaliteit van zijn investeringen en de expertise van zijn teams. COIL heeft ongeveer 110 medewerkers in België en Duitsland en heeft in 2022 een omzet gerealiseerd van ongeveer 26,5 mln. €.

Genoteerd aan de Euronext Growth Paris | Isin: BE0160342011 | Reuters: ALCOI.PA | Bloomberg: ALCOI:FP

Voor meer informatie: www.aloxide.com

1 Anodisatie inclusief metaal

