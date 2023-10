Ipsos renforce sa présence dans le secteur public avec l’acquisition de CBG Health Research en Nouvelle-Zélande

Paris, le 31 octobre 2023 - Ipsos , l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché, annonce l'acquisition de CBG Health Research Ltd (CBG) de Reach Aotearoa, un fournisseur clé de services de recherche, d'études et de télémédecine en Nouvelle-Zélande.

Renforçant la forte présence d'Ipsos dans la recherche pour le secteur public, les enquêtes de population à grande échelle de CBG fournissent des preuves critiques aux clients du secteur, notamment sur des sujets clés tels que l'éducation, la santé publique, les transports et les enjeux sociaux. Grâce à ses capacités de collecte en ligne et hors ligne, CBG a développé des relations de long terme avec les gouvernements et des contrats récurrents.

Ben Page, Directeur Général d’Ipsos, commente : "Les études permettant d’améliorer les politiques publiques sont l'une des grandes forces d'Ipsos. Cette acquisition fait partie de notre ambition de croître dans la recherche pour le secteur public à travers notre présence mondiale. CBG renforce notre impact en Nouvelle-Zélande, nous positionnant parmi les plus grands acteurs du marché."

Carin Hercock, Directrice Générale d'Ipsos en Nouvelle-Zélande, ajoute : "Nous sommes ravis de réunir les opérations reconnues de CBG avec les meilleures méthodes d’évaluation et de recherche d’Ipsos, et de capitaliser sur les forces réunies de nos talentueux collaborateurs. Nous souhaitons la bienvenue chez Ipsos à l'équipe et aux clients de CBG."

Neil Tee, Directeur Général de CBG Health Research Ltd, déclare : "Nous sommes ravis de rejoindre Ipsos. Notre engagement commun en faveur de la qualité, de l'innovation et de l'intégrité va ouvrir des opportunités passionnantes à nos collaborateurs et à nos clients."

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant près de 20 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SBF 120 et Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com

