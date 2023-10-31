費薩爾國王專科醫院和研究中心慶祝使用 CAR T 細胞成功治療 100 名淋巴性白血病患者

沙特阿拉伯，利雅得, Nov. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 費薩爾國王專科醫院和研究中心 (KFSH&RC) 慶祝其使用嵌合抗原受體 T 細胞（CAR T 細胞）療法成功治療第 100 例淋巴性白血病患者，這是為癌症患者帶來一線希望和生機而邁出新的步伐。這符合 KFSH&RC 成為專科醫療保健最佳選擇的願景。



CAR T 細胞療法是一種創新治療，透過在實驗室進行基因改造，增強 T 細胞識別和破壞癌細胞的能力，進而提高其靶向能力。這種療法克服了區分癌細胞和正常細胞的難題，為治療淋巴性白血病提供了一個前景廣闊的方法。

KFSH&RC 強調這一創新技術為耐藥白血病和淋巴腫瘤患者，尤其是接受傳統方法而無法得到有效治療的患者帶來了希望。

作為戰略醫療保健合作夥伴，KFSH&RC 將在 10 月 29 日至 31 日於利雅得舉辦的全球健康展上分享關於 CAR T 細胞療法的資訊、其對醫療保健改進的積極影響以及各種醫療保健解決方案和創新方案。

KFSH&RC 醫院表明本次先進療法包括 4 個階段：抽取患者的血液以獲取特定細胞，接着在實驗室對這些細胞進行 3 至 4 周的基因改造。

在進行 CAR T 細胞療法前不久，患者接受低劑量的化療，以增強其療效和身體對抗癌症的能力。隨後，將 CAR T 細胞注入患者手臂，對其進行為期四周的密切監測，確保身體的適應性。

在沙特王國運用這種先進治療方法是對專科醫療照護的一個質的補充，減少了將此類病例送往國外的財政、社會和健康負擔，符合沙特 2030 願景以及其醫療保健目標。

費薩爾國王專科醫院和研究中心是世界公認提供此類先進治療方法的機構，這歸功於其綜合的治療方案，包括技術高超的醫療、護理、製藥、實驗室和社會專家，都得到綜合基礎設施的支援。

KFSH&RC 是專科醫療保健、創新、先進研究和醫學教育的全球引領者。該機構致力於與有影響力的本地、區域和國際機構合作，在臨床、研究和教育等領域發展醫療技術並提高全球醫療保健水平。

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