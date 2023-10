Groupe Casino : Précisions sur l’augmentation de capital garantie de 275 millions d’euros qui sera mise en œuvre dans le cadre de la restructuration financière

Précisions sur les augmentations de capital garanties d’un montant total de 275 millions d’euros qui seront mises en œuvre dans le cadre de la restructuration financière

Paris, le 31 octobre 2023

Dans le prolongement de son communiqué de presse du 5 octobre 2023, le groupe Casino annonce qu’au 25 octobre 2023 à minuit (CET), date butoir pour s’engager à souscrire aux augmentations de capital garanties d’un montant total de 275 millions d’euros, Casino a reçu des engagements de souscription de la part des créanciers pour un montant total d’environ 195 millions d’euros (soit environ 71% du montant à souscrire).

Conformément à l’accord de lock-up du 5 octobre 20231, le Groupe, le Consortium et les créanciers sécurisés initiaux qui s’étaient engagés à garantir l’augmentation de capital ont décidé, au regard notamment d’une part des délais et coûts additionnels que représente une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants, et d’autre part des derniers résultats du Groupe (cf. publication de Casino du 26 octobre 2023) de mettre en œuvre immédiatement la garantie des créanciers sécurisés concernés relativement pour le montant d’environ 80 millions d’euros restant à souscrire.

Casino ne lancera donc pas d’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription dans le cadre de la réalisation de sa restructuration.

Comme indiqué à plusieurs reprises par Casino dans ses précédentes communications, la mise en œuvre des augmentations de capital envisagées dans le cadre du plan de restructuration financière, qui devraient être réalisés d’ici au 30 avril 2024 au plus tard, entraînera une dilution massive pour les actionnaires existants et Rallye perdra le contrôle de Casino.

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

***

CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS

Christopher WELTON – cwelton.exterieur@groupe-casino.fr - Tél : +33 (0)1 53 65 64 17

ou

IR_Casino@groupe-casino.fr - Tél : +33 (0)1 53 65 24 17



CONTACTS PRESSE

Groupe Casino – Direction de la Communication

Béatrice MANDINE - bmandine@groupe-casino.fr - Tél : + 33 (0)6 48 48 10 10

Nicolas BOUDOT - nboudot@groupe-casino.fr – Tél : + 33 (0)6 79 61 40 99

ou

directiondelacommunication@groupe-casino.fr - Tél : + 33(0)1 53 65 24 78

Agence IMAGE 7

Karine Allouis - kallouis@image7.fr - Tél : +33 (0)6 11 59 23 26

Laurent Poinsot - lpoinsot@image7.fr - Tél : + 33(0)6 80 11 73 52

Franck Pasquier - fpasquier@image7.fr - Tél : + 33(0)6 73 62 57 99

1 Cf. page 5 de la présentation du 5 octobre 2023

Pièce jointe