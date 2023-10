NEW YORK, 31 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellectis (Euronext Growth: ALCLS - Nasdaq: CLLS), société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, a annoncé aujourd'hui que des données précliniques sur des cellules intelligentes CAR T éditées par TALEN® pouvant surmonter les principaux défis du ciblage des tumeurs solides, seront présentées lors de la 38ème réunion annuelle de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC 2023), qui se tiendra du 1er au 5 novembre 2023 au San Diego Convention Center.



Les données seront présentées par Laurent Poirot, Ph.D., SVP Immunology chez Cellectis, lors d'une session de posters qui se tiendra le 4 novembre 2023 de 9h00 à 20h30 PDT, au San Diego Convention Center, Hall A.

Il s’agit du poster N° 254 intitulé “TGF-Beta Blockade Combined with Activation-Induced IL12 Secretion Synergize to Optimize Potency of MUC1-CAR T-cells in Preclinical Targeting of Triple-Negative Breast Cancer”.

Alors qu'au cours de la conférence SITC 2022 Cellectis avait présenté comment l'édition de gènes médiée par TALEN® permet la programmation de diverses fonctions abordant à la fois les aspects de sécurité et de puissance de la thérapie allogénique CAR T-cell, cette année la présentation de la Société se concentrera sur les avantages synergiques des attributs ΔPD1-IL12 et TGFBR2-KO dans des modèles précliniques de cancer du sein triple négatif.

"Nous avons démontré que la combinaison des attributs ΔPD1-IL12 avec TGFBR2 KO permet non seulement d'améliorer l'activité des cellules CAR-T mais aussi de limiter de façon surprenante leur accumulation en dehors de la tumeur, réduisant ainsi les risques de toxicité. Ces cellules montrent également une forte activité antitumorale contre les tumeurs distales lorsqu'elles sont infusées par voie intra tumorale", a déclaré Laurent Poirot, Ph.D., SVP Immunologie chez Cellectis.

Ces données précliniques mettent en évidence la capacité des cellules CAR T allogéniques « smart » à préserver leur activité malgré le micro-environnement immunosuppresseur, tout en atténuant les problèmes de sécurité potentiels.

À propos de Cellectis

Cellectis est une société de biotechnologie au stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d’édition de génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves. Cellectis développe, les premiers produits thérapeutiques d’immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR-T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer, et une plateforme permettant de réaliser des modifications génétiques thérapeutiques dans les cellules souches hématopoïétiques dans diverses maladies. En capitalisant sur ses 23 ans d’expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile, Cellectis développe des produits candidats innovants en utilisant la puissance du système immunitaire pour le traiter des maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implanté à New York et à Raleigh aux États-Unis.

Cellectis est coté sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS).

TALEN® est une marque déposée, propriété de Cellectis.

Avertissement :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur les objectifs de la Société, qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les informations qui nous sont actuellement disponibles. Ces déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant la capacité à continuer la recherche et le développement de nos produits candidats précliniques et le potentiel de nos produits candidats précliniques. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes, incluant les risques nombreux associés au développement de produits candidats biopharmaceutiques, ainsi qu’à d'autres facteurs qui pourraient entraîner des différences matérielles entre nos résultats, performances et accomplissements actuels et les résultats, performances et accomplissements futurs exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la société et ses performances financières sont indiquées dans le rapport annuel de Cellectis en anglais intitulé « Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, dans le rapport financier (incluant le rapport de gestion du conseil d’administration) pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 et les documents enregistrés postérieurement par Cellectis auprès de la Securities Exchange Commission. Sauf si cela est requis par la réglementation applicable, nous déclinons toute obligation d'actualiser et de publier ces énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats pourraient différer matériellement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, même si de nouvelles informations étaient disponibles dans le futur.

