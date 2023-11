Hepsor ASi 2023. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Hepsori 2023. aasta üheksa kuu konsolideeritud müügitulu oli 36 miljonit eurot ja puhaskasumiks kujunes 4,8 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa 2,3 miljonit eurot). 2023. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud müügitulu kokku oli 15,5 miljonit eurot ja puhaskasum 1,2 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa 0,5 miljonit eurot).

Kontserni juhtkond muudab 2022. aastal esitatud finantsprognoose majandusaastateks 2023–2024. Prognoosime 2023. aasta konsolideeritud müügituluks 40,8 miljonit eurot (varem 41,1 miljonit eurot) ning kasumiks 4,3 miljonit eurot (varem 3,3 miljonit eurot), sealjuures kontserni omanikele kuuluvaks puhaskasumiks 1,5 miljonit eurot (varem 1,1 miljon eurot). Arvestades keerukamat olukorda kinnisvarasektoris ning majanduskeskkonnas üldisemalt, on see hea tulemus.

Kontserni müügitulu ja kasum sõltuvad otseselt projektide arendustsüklist, mis kestab ligikaudu 24–36 kuud. Müügitulu tekib alles tsükli lõpus. Arendustsükli pikkusest ja arenduse algusest sõltuvalt võib ühes kvartalis lõppeda rohkem projekte kui teises ja kvartalid võivad nii kasumi kui ka müügitulu poolest üksteisest olulisel määral erineda. Seetõttu võib nii majandusaasta lõikes tervikuna kui ka kvartalite lõikes olla mõni aasta või kvartal nõrgem ja teine oluliselt tugevam. Hindamaks kinnisvaraarendusega tegeleva ettevõtte jätkusuutlikkust ja majandustulemusi tervikpildis, on kontserni tulemuste parimaks hindamiskriteeriumiks ettevõtte arendusprojektide portfell ning kolme aasta keskmised majandusaasta tulemused.

2023. aasta 9 kuu jooksul anti klientidele üle kokku 240 uut kodu (asjaõiguslepingute arv) neljast projektist - Paevälja hoovimajade projektist, Riias Kuldigas Parks, Mārupes Dārzs ning Strēlnieku 4b projektides. Sealhulgas kolmandas kvartalis anti klientidele üle 116 kodu - Paevälja projektis 1, Strēlnieku 4b projektis 3, Mārupes Dārzs 51 ning Kuldigas Parks projektis 61 kodu. Kuldigas Parks ja Mārupes Dārzs projektide asjaõiguslepingute sõlmimine ning kodude üleadmine jätkub 2023. aasta neljandas kvartalis ning prognoosime, et aasta lõpus on nendes kahes projektis kõik korterid müüdud.

Ärikinnisvara osas valmis teise kvartali lõpuks Tallinnas rohelise mõtteviisiga Grüne Maja, mis on kolmanda kvartali lõpu seisuga 100% üürilepingutega kaetud. Sidusettevõttena kajastatud Büroo 113 puhul pidi Hepsor septembri alguses üürnike poolse üürilepingu rikkumise tõttu üürilepingu ühepoolselt üles ütlema, mille tulemusena vabanes ca 3 500 m2 äripinda. Hepsor tegeleb juba uute üürnikega üürilepingute läbirääkimisega. Huvi majas olevate vakantsete pindade vastu on osustunud oodatust suuremaks.

2023. aastal on Hepsoril ehituses neli elukondlikku arendusprojekti kokku 315. korteriga - Ojakalda Kodud (101 korterit), Manufaktuuri 7 (150 korterit ning 453 m2 äripinda), Lilleküla Kodud (26 korterit) ja Nameja Rezidence (38 korterit). Nende projektide valmimine on plaanitud 2024 aastasse ning enamus müügitulu kajastatakse samuti 2024. aastal, kuid võlaõiguslikke lepinguid ja kirjalikke broneeringuid on nimetatud nelja projekti peale sõlmitud 30. september 2023 seisuga 106-le korterile (34%). 2023 kolmanda kvartali lõpus algas Lätis Annenhofi arendusprojekt, kuhu on planeeritud 40 korterit. Korterite eelmüük algas 2023. aasta kolmandas kvartalis ning ehitus algab eelduslikult neljandas kvartalis.

Uutest projektidest - Hepsor omandas augustis 2023 uued kinnistud Lätis soetades 50% SIA “Riga Properties 4” osadest. SIA “Riga properties 4” on sõlminud ostulepingu kahe kinnistu ostuks Riia lähistel Dreilini piirkonnas eesmärgiga arendada kinnistutel etapiviisiliselt 40 000 m2 äripindasid. Kinnistud asuvad atraktiivses piirkonnas, kus juba paiknevad IKEA kauplus ja SAGA ostukeskus. Arendatavale alale planeerime luua omanäolise ja rohelist mõtteviisi kandva ärilinnaku, mis koosneb erinevate funktsioonidega äripindadest, sh stock-office tüüpi ärihoonetest.

Hepsor Kanadas - Hepsor alustas oma Kanada ärisuuna arendamisega 2022. aasta kevadel pärast Venemaa sõjalise sissetungi algust Ukrainasse eesmärgiga leida uusi kasvuvõimalusi ning hajutada praeguste koduturgudega seotud geopoliitilisi riske. Aastaga on Kanadas ülesehitatud äri alustamiseks vajalik koostöövõrgustik alates juriidilistest- ja finantsnõustajatest ning lõpetades pankade, turuanalüüsi- ning maaklerettevõtetega.

2023. aasta III kvartali lõpuks on koos Kanada koostööpartneritega tehtud kaks investeeringut. Juunis 2023 soetati kinnistu aadressil 3406-3434 Weston road ning septembris 2023 3 kõrvutiasuvat elukondlikuks arenduseks sobivat kinnistut Toronto kesklinnas, aadressil 164 – 168 Isabella street eesmärgiga ostetud kinnistuid väärindada. Kinnistute arendamiseks asutati ettevõtted Weston Limited Partnership ja Elysium Isabella Limited Partnership. Mõlema projekti puhul võtab maa väärtustamise faas eelduslikult aega 2-2,5 aastat, misjärel Weston Limited Partnership ja Elysium Isabella Limited Partnership otsustavad, kas saavutatud ehitusõigus realiseeritakse läbi kinnistu edasimüügi või liigutakse projektidega edasi ehitusfaasi.

Vaatamata jätkuvalt keerulisele majanduskeskonnale, julgeolekukriisile ning suurenenud intressimääradele on Hepsor grupp tervikuna kasumlik ning oleme 2023 majandusaasta korrigeeritud finantsprognoosi alusel puhaskasumit võrreldes varasema prognoosiga suurendanud.





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2022 Varad Käibevarad Raha ja raha ekvivalendid 7 083 3 754 3 110 Nõuded ja ettemaksed 5 578 1 731 1 596 Lühiajalised laenunõuded 311 0 100 Varud 68 807 69 760 67 118 Käibevarad kokku 81 779 75 245 71 924 Põhivarad Materiaalne põhivara 193 232 230 Immateriaalne põhivara 5 7 2 Finantsinvesteeringud 1 504 2 2 Investeeringud sidusettevõtetesse 384 1 086 209 Pikaajalised laenunõuded 1 766 1 766 1 766 Muud pikaajalised nõuded 166 30 167 Põhivarad kokku 4 018 3 123 2 376 Varad kokku 85 797 78 368 74 300 Kohustised ja omakapital Lühiajalised kohustised Lühiajalised laenukohustised 2 270 22 565 2 445 Lühiajalised rendikohustised 26 46 33 Ettemaksed klientidelt 2 227 3 054 3 497 Võlad tarnijatele ja muud võlad 8 683 4 007 3 213 Lühiajalised kohustised kokku 13 206 29 672 9 188 Pikaajalised kohustised Pikaajalised laenukohustised 46 696 26 015 43 322 Pikaajalised rendikohustised 68 68 66 Muud pikaajalised kohustised 2 633 2 290 2 692 Pikaajalised kohustised kokku 49 397 28 373 46 080 Kohustised kokku 62 603 58 045 55 268 Omakapital Aktsiakapital 3 855 3 855 3 855 Ülekurss 8 917 8 917 8 917 Reservkapital 385 0 0 Jaotamata kasum 10 037 7 551 6 260 Omakapital kokku 23 194 20 323 19 032 sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 22 150 19 866 18 529 sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku 1 044 457 503 Kohustised ja omakapital kokku 85 797 78 368 74 300

Konsolideeritud koondkasumi aruanne:

tuhandetes eurodes 9 kuud 2023 9 kuud 2022 III kvartal 2023 III kvartal 2022 Müügitulu 36 048 5 622 15 458 1 668 Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-) - 29 224 - 5 100 - 13 425 - 1 348 Brutokasum 6 824 522 2 033 320 Turustuskulud (-) - 399 - 279 - 131 - 106 Üldhalduskulud (-) - 1 110 - 764 - 323 - 227 Muud äritulud 112 47 30 0 Muud ärikulud (-) - 116 - 45 - 24 - 6 Ärikasum/-kahjum 5 311 - 519 1 585 - 19 Finantstulud 1 129 849 83 282 Finantskulud (-) - 1 662 - 454 - 478 - 142 Kasum enne tulumaksu 4 778 - 124 1 190 121 Tasumisele kuuluv tulumaks (-) 0 - 5 0 0 Edasilükkunud tulumaks (-) 0 0 0 8 Aruandeperioodi puhaskasum 4 778 - 129 1 190 129 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis 2 272 - 141 469 132 Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis 2 506 12 721 - 3 Muu koondkasum/- kahjum Omanikuvahetusega seotud muutused 250 135 182 0 Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus - 2 157 18 - 370 31 Aruandeperioodi muu koondkasum kokku - 1 907 153 - 188 31 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis 12 - 234 - 28 52 Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis - 1 919 387 - 160 - 21 Aruandeperioodi koondkasum kokku 2 871 24 1 002 160 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis 2 284 - 375 441 184 Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis 587 399 561 - 24 Kasum aktsia kohta Tava (eurot aktsia kohta) 0,59 -0,04 0,12 0,03 Lahustatud (eurot aktsia kohta) 0,59 -0,04 0,12 0,03









Henri Laks

Juhatuse liige

Telefon: +372 5693 9114

e-post: henri@hepsor.ee

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on üks kiiremini kasvavaid elu- ja ärikondliku kinnisvara arendajaid Eestis ja Lätis, kes tegutseb alates 2023. aastast ka Kanada kinnisvaraturul. Kaheteistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 1600 kodu ja ligi 36 000 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 169 300 m2.









