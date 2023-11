LONDRES, 01 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La marque de maternité Momcozy , adoptée par 3 millions de mamans dans le monde organise cet événement de comédie stand-up le 19 novembre prochain au Soho Theatre, situé au cœur de Londres. « Stand Up for Mums » s’inscrit comme une étape essentielle de la campagne pro-allaitement menée par Momcozy, et en inaugure le démarrage européen. Le spectacle a pour but de célébrer la maternité avec humour en mettant en scène les hauts et les bas d’une vie de maman, mais aussi ses moments les plus inattendus.



Stand Up For Mums (ou « Debout pour les mamans »)

Au moyen du genre comique stand-up, Momcozy s’attache à illustrer le désordre de la maternité à travers les multiples expériences quotidiennes des mamans. Le titre du spectacle fait non seulement référence au genre de scène, mais rappelle également l’engagement fondamental de Momcozy à mettre les mamans au cœur des priorités et à leur apporter un soutien global.

Les spectateurs peuvent s’attendre à passer un après-midi placé sous le signe du rire, de la découverte et de la camaraderie, à l’écoute d’humoristes racontant les anecdotes de la « guerre des tranchées » de la maternité. La liste des invités sera communiquée à l’approche du jour J, au même titre que d’autres détails sur l'événement.

Le dévouement de Momcozy envers les mamans rappelle constamment son principe clé de « toujours mettre les mamans au cœur des priorités ». À l’occasion de la fête des mères, la campagne « Speak up for Moms » a mis à l’honneur divers récits de mamans d’Amérique du Nord. Pendant le « Breastfeeding Month » (ou « mois de l’allaitement maternel »), Momcozy a intensifié son soutien aux mamans en leur proposant une assistance éducative. Le programme « Parachute » a récolté un ensemble de soins pour 1 million de dollars en reconnaissance des défis vécus par les mamans qui passent inaperçus. L’organisation à venir du spectacle « Stand Up for Mums », étend les fermes convictions de Momcozy au Royaume-Uni, et réaffirme son engagement mondial inébranlable en faveur des mamans, pour que toutes se sentent reconnues et valorisées.

Avec « Stand Up for Mums » en toile de fond, Momcozy invite toutes celles et tous ceux qui souhaitent rejoindre un mouvement dédié à la gloire des mamans à embrasser toutes leurs actions, y compris les plus décousues. Réservez rapidement l’une des 100 places gratuites et venez profiter d'un après-midi rempli de rires, de perspective sous le signe de la communauté. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire ICI .

À propos de Momcozy

Depuis 2018, Momcozy s’efforce d’apporter le summum du confort aux mamans avec ses tire-laits portables, soutiens-gorge d'allaitement et autres produits de soin de maternité.

La marque accompagne 3 millions de mamans de plus de 40 pays dans l’expérience de la grossesse et de la périnatalité.

S’inscrivant dans une démarche d’innovation continue, Momcozy affiche son engagement à créer des designs douillets nés de l'amour. En pleine expansion, Momcozy reste fidèle à sa mission de rendre la vie des mamans du monde entier plus facile et plus confortable.