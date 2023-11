Coop Pank AS ja Coop Finants AS allkirjastasid ühinemisaruande. Ühinemisaruanne on lisatud käesolevale teatele. Tegemist on järgmise sammuga 13.09.2023.a sõlmitud ühinemislepingu alusel läbiviidava Coop Pank AS-i ja Coop Finants AS-i ühinemises.



Ühinemisleping jõustub pärast Finantsinspektsioonilt ühinemisloa saamist ning ühinemine on plaanis eelduslikult lõpule viia 2024. aasta esimeses kvartalis.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 175 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Manus