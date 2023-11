Inbanki 2023. aasta kolmanda kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

Inbanki 2023. aasta kolmanda kvartali puhaskasum oli 2,9 miljonit eurot. Aasta esimese üheksa kuu puhaskasum oli 7,4 miljonit eurot. Omakapitali tootlus ulatus kolmandas kvartalis 10,6%-ni.

2023. aasta kolmanda kvartali puhaskasum langes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 78%. Selle põhjuseks oli 2022. aasta kolmandas kvartalis teenitud erakorraline kasum 11,4 miljonit eurot, mis tuli Maksekeskus AS-i 29,8% osaluse müügist. Kui erakorraline kasum välja jätta, kasvas Inbanki puhaskasum aastaga 43%.

Inbanki laenuportfell kasvas 2022. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 27% ja ulatus 975,1 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas aastaga 40% ja ulatus kvartali lõpu seisuga 1,02 miljardi euroni.

Kolmanda kvartali müügimaht oli kokku 182,4 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 18% enam. Toodete lõikes näitas tugevat tulemust autode finantseerimine. Autosid finantseeriti 45,1 miljoni euro eest, mis on 80% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Kaupmeeste finantseerimislahenduste müük püsis stabiilsena ja oli 71,8 miljonit eurot. Rohefinantseerimise müük küündis 26,4 miljoni euroni, mis tähendas 2023. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 32% kasvu. Renditeenuste müük kasvas aastatagusega võrreldes tugevalt ehk 64% ja ulatus 16 miljoni euroni, samal ajal vähenes väikelaenu müügimaht 14% ja oli 23,1 miljonit eurot.

Kolmanda kvartali lõpus tegi Inbank koostööd üle 5400 aktiivse kaupmehega. Aktiivseid kliendilepinguid oli 894 000, mis on 5,7% enam kui aasta tagasi.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja:

„Kolmandas kvartalis jätkus Inbanki finantstulemuste paranemine tulude jõudsa kasvu ja müügimahu jätkuva suurenemisega. Inbanki kvartaalne kogutulu jõudis rekordilise 15,6 miljoni euroni, kasvades aastaga 24%.

Alates 2021. aasta neljandast kvartalist, mil Poolas hakkasid tõusma intressimäärad, on Inbank pidanud tegutsema keerulises keskkonnas. Meie rahastamiskulud on viimase 24 kuu jooksul kasvanud 3% võrra, samas kui oma portfelli oleme saanud ümber hinnastada ainult 2% võrra. See on avaldanud survet meie marginaalidele. Ometi oleme suutnud neil keerulistel aegadel saavutada rekordilisi müügitulemusi kõigil turgudel ning hoida oma krediidikulud kontrolli all. Tänu sellele on Inbanki kasum taas tõusuteel – kolmanda kvartali kasum ulatus 2,9 miljoni euroni. Paranes ka omakapitali tootlus, mis oli kolmandas kvartalis 10,6%.

Kolmandas kvartalis alustasime Eestis innovatiivse renditeenuse pakkumist, asutades täielikult Inbankile kuuluva tütarettevõtte Inbank Rent. Tegemist on uudse ja ainulaadse pakkumisega kõikidel meie sihtturgudel. Septembris sõlmis Inbank Rent esimese koostöölepingu Appleʼi premium-taseme edasimüüjaga iDeal, et asuda Eesti turul pakkuma Appleʼi toodete renditeenust. Aasta viimastel kuudel ja 2024. aastal plaanime laiendada renditeenuse pakkumist koostöös Appleʼi ja teiste elektroonikamüüjatega kõigile meie turgudele."

Olulisemad finantsnäitajad 30.09.2023 ja 3. kvartali seisuga

Varade maht: 1,2 miljardit eurot

Laenuportfell: 975,1 miljonit eurot

Hoiuseportfell: 1,02 miljardit eurot

Omakapital: 109,9 miljonit eurot

Puhaskasum: 2,9 miljonit eurot

Omakapitali puhastootlikkus: 10,6%

Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes) 3. kvartal 2023 3. kvartal 2022 9 kuud 2023 9 kuud 2022 Intressitulu sisemise intressimäära meetodil 24 917 17 198 68 507 45 956 Intressikulu -12 164 -5 805 -32 490 -12 569 Neto intressitulu 12 753 11 393 36 017 33 387 Komisjoni- ja teenustasutulu 1 326 937 3 654 2 468 Komisjoni- ja teenustasukulu -1 177 -975 -3 390 -2 566 Neto teenustasutulu/kulu 149 -38 264 -98 Netokahjum/kasum õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt 110 -149 76 9 Valuutakursi ümberhindluse kahjumid -501 -528 -213 -781 Neto kahjum finantsinstrumentidelt -391 -677 -137 -772 Muud põhitegevusega seotud tulud 10 221 7 875 28 169 20 518 Muud põhitegevusega seotud kulud -7 122 -5 975 -20 341 -15 010 Neto intressi- ja teenustasutulu ning muud tulud ja kulud kokku 15 610 12 578 43 972 38 025 Tööjõukulud -3 981 -3 273 -12 152 -10 021 Turunduskulud -753 -933 -2 418 -2 279 Halduskulud -2 955 -2 267 -8 073 -6 126 Põhivara kulum -1 629 -1 183 -4 601 -3 286 Tegevuskulud kokku -9 318 -7 656 -27 244 -21 712 Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja laenude allahindluse kulu 6 292 4 922 16 728 16 313 Kasum sidusettevõtetelt -72 11 570 322 11 430 Laenude allahindluse kulu -3 354 -3 050 -9 968 -8 710 Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu 2 866 13 442 7 082 19 033 Tulumaks 34 -37 344 -76 Aruandeperioodi kasum 2 900 13 405 7 426 18 957 Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse Realiseerumata kursivahed 324 231 -12 266 Aruandeperioodi koondkasum 3 224 13 636 7 414 19 223

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes) 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2022 Varad Nõuded keskpankadele 160 455 126 990 72 902 Nõuded krediidiasutustele 8 839 18 345 16 330 Investeeringud võlakirjadesse 31 164 8 415 9 320 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 119 37 19 Laenud ja nõuded 895 610 755 100 711 180 Investeeringud sidusettevõtetesse 213 1 065 1 076 Muud finantsvarad 2 958 3 387 3 037 Materiaalsed varad 67 458 48 533 41 610 Vara kasutusõigus 24 810 23 247 23 463 Immateriaalsed varad 29 263 26 249 25 330 Muud varad 10 974 5 961 5 995 Edasilükkunud tulumaksu vara 4 066 3 166 3 122 Varad kokku 1 235 929 1 020 495 913 384 Kohustised Klientide hoiused 1 021 106 828 894 728 457 Finantskohustised õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 6 0 0 Muud finantskohustised 59 488 55 240 51 295 Tulumaksukohustis 138 0 234 Edasilükkunud tulumaksu kohustis 203 187 74 Muud kohustised 3 412 3 680 3 083 Allutatud võlaväärtpaberid 41 708 30 570 30 559 Kohustised kokku 1 126 061 918 571 813 702 Omakapital Aktsiakapital 1 026 1 026 1 023 Ülekurss 31 855 31 855 31 655 Kohustuslik reservkapital 103 100 100 Muud reservid 1 865 1 421 2 088 Jaotamata kasum 75 019 67 522 64 816 Omakapital kokku 109 868 101 924 99 682 Kohustised ja omakapital kokku 1 235 929 1 020 495 913 384





Inbank on Euroopa Liidu panganduslitsentsiga finantstehnoloogiaettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 5400+ kaupmehega on Inbankil 894 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse kaheksas Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.



Lisainfo:

Merit Arva

kommunikatsioonijuht

merit.arva@inbank.ee

+372 553 3550

Manus