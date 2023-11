Finansielle resultater 1.-3. kvartal 2023

Selskabsmeddelelse nr. 64





Nettoresultat på 1.871 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 20,8 %

1.-3. kvartal 2023 blev et meget tilfredsstillende regnskab med et nettoresultat på 1.871 mio. kr. og en egenkapitalforrentning på 20,8 %. Som det har været tilfældet i de foregående kvartaler, er resultatet i høj grad drevet af højere nettorenteindtægter som følge af det stigende renteniveau, mens et generelt lavere aktivitetsniveau omvendt har betydet et fald i nettogebyrindtægterne. Samtidig har positive finansielle markeder betydet, at kursre-guleringer fra bankens obligationsbeholdning ligeledes bidrager pænt til resultatet.

Endelig er det tilfredsstillende, at vi ser en fortsat robust kreditkvalitet ved såvel privat- som erhvervskunder, hvilket for perioden betød en positiv driftspåvirkning fra nedskrivninger på 29 mio. kr. Dette endda samtidigt med, at vi i løbet af året har forøget bankens ledelsesmæssige skøn med 97 mio. kr.

Den stærke kreditkvalitet og forventningen om ingen driftspåvirkning fra nedskrivninger for hele året var således også den primære årsag til, at vi i starten af oktober opjusterede resultatforventningerne for hele året. Vi forventer nu et rekordresultat efter skat på mellem 2.350 og 2.550 mio. kr., siger adm. direktør Lasse Nyby.





Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Lasse Nyby på 96 34 40 11 eller til undertegnede på 96 34 42 36.



Venlig hilsen

Rune Brandt Børglum

IR-chef

Vedhæftede filer