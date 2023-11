Stingray s’associe à Air Transat pour rehausser l’expérience de divertissement en vol

MONTRÉAL, 01 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, annonce aujourd’hui un nouveau partenariat avec Air Transat, une marque phare du voyage élue meilleure compagnie aérienne de loisirs au monde aux World Airline Awards 2023 de Skytrax. Cette alliance offrira aux passagers une expérience de divertissement bonifiée à bord de tous les vols Air Transat à l’échelle mondiale.

Les voyageurs auront accès à une sélection éclectique de chaînes Stingray Musique, dont Hit List, Hot Country, Kids’ Stuff et TikTok Radio, ainsi qu’à plusieurs chaînes à thématique voyage, telles que Breezy Yacht Rock, Suntan Reggae et Today’s Hot Tracks: Latin, pour une expérience d’écoute riche et variée sûre de plaire à tous. Les passagers pourront également profiter de prestations scéniques de leurs artistes favoris aux premières loges grâce aux concerts pleine longueur proposés par Qello Concerts.



Pour les voyageurs à la recherche d’une expérience de vol plus sereine, Stingray offre une sélection de dix chaînes audio atmosphériques regroupant musique classique favorisant la concentration, mélodies apaisantes au piano, méditations guidées et plus encore. Des balados couvrant un éventail de sujets passionnants, de la santé et du bien-être au développement personnel, sont proposés à quiconque souhaite profiter de son vol pour découvrir un contenu audio enrichissant. L’offre de Stingray contient également Stingray Naturescape, un service de style slow TV qui promet de captiver et d’inspirer les vacanciers avec ses paysages à couper le souffle filmés aux quatre coins du monde, par exemple les eaux cristallines, les vallées luxuriantes et les chutes d’eau majestueuses du Costa Rica. Finalement, ZenLIFE convie les passagers à un vol tout à fait zen avec ses vidéos apaisantes conçues pour favoriser la méditation, la concentration ou le sommeil.



« Air Transat partage notre mission de fournir aux consommateurs des expériences d’une qualité inégalée », explique David Purdy, chef de la stratégie de revenus de Stingray. « En plus de bonifier l’offre de divertissement pour les passagers d’Air Transat grâce à notre gamme diversifiée de chaînes musicales, de concerts et de vidéos de détente, ce partenariat emballant contribuera à élargir l’empreinte de Stingray à l’échelle mondiale. Nous ne pourrions être plus fiers de transformer l’expérience des passagers d’Air Transat en leur faisant découvrir notre contenu haut de gamme qui reflète leurs préférences uniques en matière de divertissement. »

« Nous sommes enthousiastes à l’idée de nous associer à Stingray, également une compagnie montréalaise, puisque cette collaboration représente une étape importante dans notre engagement à améliorer l’expérience en vol de nos passagères et passagers », mentionne Miguel Teixeira, vice-président, service en vol et expérience client d’Air Transat. « Grâce à ce partenariat, nous visons à enrichir et à diversifier nos options de divertissement à bord, à l’aide d’une offre audio et vidéo plongeant les adeptes de voyages dans la culture de leur prochaine destination. »



Ces services de divertissement bonifiés sont offerts dès maintenant à bord de tous les vols Air Transat à l’échelle mondiale. Le contenu sera mis à jour sur une base régulière pour assurer à tous les passagers une expérience engageante et constamment renouvelée.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 20 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com