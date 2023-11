Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

WAFUU.COM aus Japan: Globale Expansion in 20 Sprachen, Wachstum von über 1200 %

WAFUU.COM wird von QRESTIA Inc. betrieben und ist eine in Japan ansässige E-Commerce-Website, die eine kuratierte Auswahl an japanischen Kosmetika, Snacks, Animes, Spielen und Gadgets bietet. Unser Ziel ist, die Faszination Japans weltweit zu verbreiten. Wir bieten mehrsprachigen Support und umfangreiche Versandoptionen.

November 01, 2023 11:00 ET | Source: Qrestia Inc. Qrestia Inc.

Tokyo, JAPAN