Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

WAFUU.COM de Japón: Expansión mundial en 20 idiomas, crecimiento superior al 1.200%

Gestionado por QRESTIA Inc., WAFUU.COM es un sitio de comercio electrónico con sede en Japón que ofrece una cuidada selección de cosméticos, tentempiés, dibujos animados, juegos y gadgets japoneses. Nuestro objetivo es compartir el encanto de Japón en todo el mundo, ofreciendo soporte multilingüe y amplias opciones de envío.

November 01, 2023 11:00 ET | Source: Qrestia Inc. Qrestia Inc.

Tokyo, JAPAN