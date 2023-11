Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

日本のWAFUU.COM: 20の言語でのグローバル展開、1200%超の成長

株式会社クレスティア (QRESTIA Inc.) が運営するWAFUU.COMは、厳選された日本の化粧品、お菓子、アニメ、ゲーム、ガジェットを提供している、日本を拠点とするEコマースサイトである。日本の魅力を世界と共有することを目指し、多言語サポートや多様な配送オプションを提供している。

November 01, 2023 11:00 ET | Source: Qrestia Inc. Qrestia Inc.

Tokyo, JAPAN