20개 언어로 확장하며 1200%의 성장세 구가한 일본의 WAFUU.COM

QRESTIA Inc.가 운영하는 WAFUU.COM은 일본의 화장품과 스낵, 애니메이션, 게임, 가제트(gadget) 등 엄선된 제품들을 해외에 제공하는 일본의 이커머스 플랫폼이다. 다국어 지원과 다양한 배송 옵션을 제공함으로써 일본이 지닌 매력을 전 세계에 알리는 것을 목표로 하고 있다.

November 01, 2023 11:00 ET | Source: Qrestia Inc. Qrestia Inc.

Tokyo, JAPAN