Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

WAFUU.COM Jepun: Pengembangan Global 20-Bahasa, Pertumbuhan sebanyak 1200%+

Dikendalikan oleh QRESTIA Inc., WAFUU.COM ialah tapak e-dagang berpangkalan di Jepun yang menawarkan pilihan kosmetik, makanan ringan, anime, permainan dan alat Jepun. Kami menyasarkan untuk berkongsi daya tarikan Jepun di peringkat global, menawarkan sokongan berbilang bahasa dan pilihan penghantaran yang luas.

November 01, 2023 11:00 ET | Source: Qrestia Inc. Qrestia Inc.

Tokyo, JAPAN