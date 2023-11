Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

日本電子商務平台 WAFUU.COM 全球業務拓展勢頭迅猛:支援 20 種語言,交易量同比暴增 1200% 以上

QRESTIA Inc. 旗下營運的 WAFUU.COM 是一家總部設在日本的電子商務網站,該網站提供精心挑選的日本化妝品、零食、動漫、遊戲和小配件。我們的目標是在全球範圍內分享日本之美,提供多語言支援服務和多種運輸選項。

November 01, 2023 11:00 ET | Source: Qrestia Inc. Qrestia Inc.

Tokyo, JAPAN