Le sommet Tomorrow.Blue Economy explore un océan d'opportunités pour un avenir durable

BARCELONE, Espagne, 01 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Promouvoir et développer le potentiel de l'économie bleue et encourager la préservation des ressources marines et océaniques en tant que moteur de la croissance économique, tel est l'objectif de Tomorrow.Blue Economy (TBE), un événement qui réunira des experts internationaux du 7 au 9 novembre à la Gran Via de la Fira de Barcelone afin de saisir les opportunités et les défis de ce secteur clé pour l'avenir de la planète.

Organisé par la Fira de Barcelona, la Mairie de Barcelone via Barcelona Activa ; le port de Barcelone ; le Conseil mondial des océans (WOC), la principale organisation commerciale internationale dans le domaine de l'économie maritime durable ; et Smart Ports: Piers of the Future, une alliance composée des ports d'Anvers-Bruges, Barcelone, Busan, Göteborg, Hambourg, Los Angeles, Montréal et Rotterdam afin de promouvoir la transformation numérique et durable des ports, cet événement mettra en valeur le potentiel de l’utilisation responsable des ressources océaniques.

Dans le cadre de sa deuxième édition, TBE rassemblera des experts, des scientifiques, des entreprises, des start-ups et des institutions afin de partager des solutions et des expériences qui nous permettront d’avancer sur cette voie basée sur l'innovation, dans une approche interdisciplinaire et à travers une collaboration public-privé. Le programme abordera des sujets tels que le changement climatique, la finance, l'énergie offshore, la gestion de l'eau, la biodiversité, le transport maritime vert, les ports intelligents, la navigation de plaisance, le tourisme et les carrières du secteur de l'économie bleue.

Parmi les intervenants figurent Aurora Catà, vice-présidente de l'America's Cup Events Barcelona ; Michael DiBernardo, directeur exécutif adjoint du marketing et des relations clients du port de Los Angeles ; Vasileios Latinos, responsable de la résilience et de l'adaptation climatiques au sein du secrétariat européen de l'ICLEI ; Jens Meier, directeur général de l'autorité portuaire de Hambourg ; Lluís Salvadó, président du port de Barcelone ; Jordi Valls, adjoint au maire chargé de l'économie, des impôts, de la promotion économique et du tourisme ; et Erwin Verstraelen, directeur du service numérique et innovation du port d'Anvers-Bruges.

Selon les estimations des Nations Unies, l’économie bleue contribue à l’économie mondiale à hauteur de 1 500 milliards de dollars, génère plus de 30 millions d’emplois et fournit une source vitale de protéines à plus de trois milliards de personnes. En outre, un rapport de l’OCDE prévoit que l’économie océanique pourrait doubler pour atteindre un montant de 3 000 milliards de dollars d’ici 2030.

Les événements Tomorrow.Blue Economy, Tomorrow.Mobility, Tomorrow.Building et PUZZLE X se déroulent parallèlement au Smart City Expo World Congress, le plus grand événement mondial consacré aux villes et à l'innovation urbaine. L’ensemble de ces événements devrait rassembler plus de 1 000 exposants, quelques 800 villes et 140 pays, et 600 conférenciers.

Pour les demandes médias, veuillez contacter :

Salvador Bilurbina

E-mail : sbilurbina@firabarcelona.com

Téléphone : +34628162674