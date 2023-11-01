“明日蓝色经济”（Tomorrow.Blue Economy）：探索临海优势和机遇，构建可持续的未来

巴塞罗那，西班牙, Nov. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 推广和发掘蓝色经济的潜力，鼓励保护海洋和海洋资源并将其视为经济增长的动力，这是“明日蓝色经济”（TBE）活动的宗旨。该活动将于11月7日至9日在巴塞罗那Fira de Barcelona的Gran Via展馆举行，聚集国际专家，以便共同把握该领域的机遇和应对挑战，这对地球的未来至关重要。



主办方包括：Fira de Barcelona、巴塞罗那市议会（通过Barcelona Activa）、巴塞罗那港、世界海洋理事会（WOC，在可持续海洋经济领域领先的国际商业组织）以及“智能港口：未来码头”（Smart Ports: Piers of the Future）——这是一个由安特卫普-布鲁日港、巴塞罗那港、釜山港、歌德堡港、汉堡港、洛杉矶港、蒙特利尔港和鹿特丹港组成的联盟，其宗旨在于促进港口的数字化和可持续转型，将会聚焦以负责任的方式利用海洋资源的巨大潜力。

在这次第二届“明日蓝色经济”活动中，专家、科学家以及公司、初创企业和机构的代表聚首一堂，分享解决方案和经验，采取跨领域的创新方式，由公私营机构携手合作，沿着这条路共同前行。 在活动中，大家将会讨论气候变迁、金融、近海能源、水资源管理、生物多样性、绿色航运、智能港口、休闲划船、旅游业和蓝色经济职业等主题。

演讲嘉宾包括：美洲杯帆船赛巴塞罗那赛事副主席Aurora Catà、洛杉矶港营销与客户关系副执行总监Michael DiBernardo、地方政府可持续发展理事会（ICLEI）欧洲秘书处气候恢复与调适主管Vasileios Latinos、汉堡港务局首席执行官Jens Meier、巴塞罗那港务局主席Lluís Salvadó、巴塞罗那副市长Jordi Valls（主管经济、税务、经济促进和旅游）以及安特卫普-布鲁日港首席数字与创新官 Erwin Verstraelen。

根据联合国估计，蓝色经济将为全球经济贡献1.5万亿美元，创造超过3,000万个就业岗位，并为超过30亿人提供重要的蛋白质来源。 此外，经合组织（OECD）的报告预测，到2030年，海洋经济规模可能翻倍，达到3万亿美元。

“明日蓝色经济”、“明日交通”（Tomorrow.Mobility）、“明日建筑”（Tomorrow.Building）和PUZZLE X活动与全球智慧城市大会（Smart City Expo World Congress）同时举行，组成城市与都市创新成果的全球最大规模盛会。 这些盛事预计将聚集1,000多家参展商、超过800个城市和140个国家的代表以及600名演讲嘉宾。

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Salvador Bilurbina

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