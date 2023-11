Evaxion lève le voile sur les premiers résultats encourageants de l'essai clinique de phase II de son vaccin contre le cancer personnalisé EVX-01

Les premiers résultats de la phase II portant sur EVX-01 confirment les résultats prometteurs de la phase I

Des observations relevées à l'issue du traitement par EVX-01 chez un patient atteint d'une forme progressive initiale de mélanome métastatique révèlent une réduction considérable et constante de la tumeur

COPENHAGUE, Danemark, 01 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX), ci-après « Evaxion » ou « la Société », une société de biotechnologie axée sur la recherche clinique spécialisée dans le développement de vaccins basés sur sa plateforme d'immunologie par l'IA, AI-Immunology™ est fière d'annoncer les premiers résultats de l'essai clinique de phase II portant sur son vaccin EVX-01, en ligne avec les conclusions positives de la phase I. La Société présentera un rapport clinique complet lors de la 38e réunion annuelle de la Society for Immunotherapy of Cancer (ci-après « SITC »), qui se tiendra à San Diego, en Californie, du 1er au 5 novembre 2023.

Les points saillants des premiers résultats de la phase II observés chez les cinq premiers patients atteints de mélanome métastatique et traités par EVX-01 sont les suivants :

Les données de phase II confirment le profil de sécurité d'emploi favorable observé lors de l'essai de phase I

Les résultats prometteurs des tests immunologiques et cliniques concordent avec ceux de la phase I

Une réduction tumorale constante et prononcée a été observée avec le traitement par EVX-01 chez un patient atteint d'une forme progressive de la maladie

Les données de phase II confirment la capacité de la plateforme d'immunologie par l'IA développée par Evaxion, AI-Immunology™, à identifier des cibles thérapeutiques pertinentes pour les vaccins contre le cancer

Christian Kanstrup, PDG d'Evaxion, a déclaré : « Nous sommes intimement convaincus que notre plateforme d'immunologie par l'IA, AI-Immunology™ peut révolutionner le domaine de l'oncologie et des maladies infectieuses. L'annonce d'aujourd'hui met en avant son potentiel en immuno-oncologie. Notre vaccin EVX-01 permet d'obtenir sans danger des réponses immunitaires solides chez tous les patients. Plus particulièrement, la réduction tumorale prononcée observée chez un patient souffrant d'une forme progressive initiale de mélanome métastatique à l'issue du traitement par EVX-01 représente une bouffée d'espoir pour tous les malades atteints d'une forme cancer potentiellement mortelle. Nous sommes impatients d'échanger avec d'éventuels partenaires à propos de ces résultats ».

Rejoignez-nous lors de la réunion de la SITC et découvrez notre affiche : « Effets d'EVX-01, une immunothérapie personnalisée à base de néopeptides et générée par l'IA, en association avec le pembrolizumab chez des patients atteints de mélanome métastatique. Nouveau rapport clinique », qui sera présentée le 4 novembre entre 9 h et 20 h 30, heure du Pacifique.

Ne manquez pas non plus la présentation complète des résultats cliniques de la phase II portant sur EVX-01, organisée sous la forme d'un webinaire en ligne avec le concours du chercheur principal, le Professeur Adnan Khattak, le 8 novembre à 11 h 30, heure de l'Est. Pour vous inscrire à l'événement, veuillez suivre ce lien .

Plus tôt dans l'année, Evaxion a fait état d'un essai clinique de phase I fructueux portant sur EVX-01 en association avec un inhibiteur de point de contrôle. L'essai a démontré un taux de réponse clinique mesuré à 67 %, dans le respect des normes de sécurité et uniquement associé à des effets indésirables légers. Enfin, les néoantigènes de qualité supérieure prédits par AI-Immunology™ ont été associés à une survie sans progression plus longue. Pour en savoir plus, rendez-vous ici .

À propos de l'essai clinique de phase II portant sur EVX-01

EVX-01 est le principal actif clinique d'Evaxion et constitue un vaccin contre le cancer personnalisé à base de peptides. L'étude clinique de phase II est un essai multicentrique ouvert auto-financé mené en collaboration avec Merck Sharp & Dohme LLC, ainsi qu'avec des chercheurs de renom et des centres de recherche en Italie et en Australie. Elle vise à évaluer l'efficacité et la sécurité d'emploi du vaccin EVX-01 en association avec un traitement anti-PD-1 (le pembrolizumab) chez des patients naïfs de tout autre traitement et atteints d'un mélanome malin métastatique ou non résécable de stade 3 ou 4. De plus amples informations sont disponibles sous l'ID d'essai clinique NCT05309421 .

À propos d’EVAXION

Evaxion Biotech A/S est une société pionnière dans la biotechnologie pilotée par sa plateforme d'intelligence artificielle : AI-Immunology™. Les prédictions par l'IA exclusives et évolutives d'Evaxion exploitent le potentiel de l'intelligence artificielle pour décoder le système immunitaire humain et développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer, les maladies bactériennes et les infections virales. Grâce à AI-immunology™, Evaxion a développé un pipeline au stade clinique dans le domaine de l'oncologie avec de nouveaux vaccins personnalisés, et un pipeline au stade préclinique dans le domaine des maladies infectieuses, bactériennes et virales, qui font face à de nombreux besoins non satisfaits sur le plan médical. Evaxion s’engage à transformer la vie des patients en leur proposant des options thérapeutiques innovantes et ciblées. Pour plus d'informations sur Evaxion et sa plateforme AI-Immunology™ ainsi que son pipeline de vaccins, rendez-vous sur notre site web .

Déclaration prospective

Cette annonce contient des déclarations prospectives au sens de l'article 27A de la loi américaine Securities Exchange Act de 1933, dans sa version modifiée, et de l'article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée. Les mots « cible », « croire », « s'attendre à », « espérer », « viser », « avoir l'intention de », « peut », « pourrait », « anticiper », « envisager », « continuer », « estimer », « prévoir », « potentiel », « prédire », « projet », « sera », « peut avoir », « probable », « devrait », « serait », « pourrait » et mots et termes de signification semblable caractérisent les déclarations prospectives. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux indiqués dans ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, les risques liés à : notre situation financière et nos besoins en capitaux supplémentaires ; notre travail de développement ; le coût et le succès de nos activités de développement de produits et d'essais précliniques et cliniques ; la commercialisation de tout produit pharmaceutique approuvé, développé à l'aide de notre technologie de plateforme d'IA, y compris le taux et le degré d'acceptation du marché de nos produits candidats ; notre dépendance vis-à-vis de tiers, y compris pour la conduite d'essais cliniques et la fabrication de produits ; notre incapacité à conclure des partenariats ; les réglementations gouvernementales ; la protection de nos droits en matière de propriété intellectuelle ; les questions relatives aux employés et la gestion de la croissance ; nos ADS et actions ordinaires ; l'impact des facteurs internationaux sur le plan économique, politique, juridique, réglementaire, social et commercial, y compris l'inflation, et les effets sur notre activité de la pandémie mondiale de COVID-19 ainsi que des conflits en cours dans les régions entourant l'Ukraine, la Russie et le Moyen-Orient ; et d'autres incertitudes affectant nos opérations commerciales et notre situation financière. Pour discuter de manière plus approfondie de ces risques, veuillez vous référer aux facteurs de risque inclus dans notre dernier rapport annuel sous le formulaire 20-F, ainsi qu'aux autres documents déposés auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission), disponibles à l'adresse www.sec.gov . Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

Source : Evaxion Biotech