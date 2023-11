BOREO OYJ Pörssitiedote 1.11.2023 klo 20:00



Boreon toisen osinkoerän 0,22 euroa osakkeelta täsmäytys- ja maksupäivät

Boreo Oyj:n hallitus on 1.11.2023 pidetyssä kokouksessaan varsinaisen yhtiökokouksen 19.4.2023 sille antaman valtuutuksen perusteella päättänyt osingon toisen erän määrästä ja täsmäytys- ja maksupäivistä. Osingon toinen erä on suuruudeltaan 0,22 euroa osakkeelta. Osingon ensimmäinen erä maksettiin 4.5.2023.

Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 9.11.2023 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 17.11.2023.

Vantaalla, 1. päivänä marraskuuta 2023

Boreo

Kari Nerg

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari Nerg

+358 44 341 8514

Talous- ja rahoitusjohtaja Aku Rumpunen

+358 40 556 3546

Boreo lyhyesti:

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä pieniä ja keskisuuria yhtiöitä pitkällä aikavälillä. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto.

Boreon ensisijainen tavoite on kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu. Yhtiön liiketoimintamallina on kannattavien ja korkeaa pääoman tuottoa tekevien yrittäjämäisten yhtiöiden hankinta ja pitkäaikainen omistaminen. Yhtiön liiketoimintamallin keskiössä on sen yhtiöiden kassavirtojen uudelleensijoittaminen korkeilla odotetuilla pääoman tuottotasoilla konserniyhtiöihin tai yritysostoihin. Boreo toimii hajautetussa organisaatiomallissa, jossa korostetaan paikallista vastuuta ja yrittäjämäistä toimintatapaa. Konsernin yhtiöiden kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu varmistetaan yhtiöiden ja niiden henkilöstön tukemisella ja kouluttamisella.

Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 160 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 300 henkilöä seitsemässä maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.