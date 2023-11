Aspo Oyj

Pörssitiedote

1.11.2023 klo 20:15

Korjaustiedote: Aspon hallitus päätti osingon toisen erän maksamisesta

Aspo Oyj korjaa 1.11.2023 klo 11.30 julkistettua tiedotettaan koskien osingon toisen erän maksamista. Korjatussa tiedotteessa on täsmennetty osingonjaon päätösmekanismi ja korjattu Suomenkielisessä tiedotteessa ollut virheellinen vuosiluku osingonmaksupäivän yhteydessä. Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan.





Aspon hallitus päätti toisesta osingonjaosta



Aspo Oyj:n hallitus on päättänyt tilikaudelta 2022 maksettavasta toisesta osingonjaosta 0,23 euroa/osake, varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2023 antaman valtuutuksen perusteella. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.11.2023 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 10.11.2023. Osingonmaksun jälkeen Aspo on jakanut osinkoa yhteensä 0,46 euroa/osake vuonna 2023.





