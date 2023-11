Aspo Oyj

Pörssitiedote

1.11.2023 klo 20:30

Korjaustiedote: Aspon taloudellinen tiedottaminen vuonna 2024

Aspo Oyj korjaa 1.11.2023 klo 11.00 julkistettua tiedotettaan koskien vuoden 2024 taloudellista tiedottamistaan. Suomenkielisessä tiedotteessa kappaleessa neljä, lauseessa ”Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada asia Aspon varsinaisen yhtiökokouksen 2024 esityslistalle tulee toimittaa 23.2.2023 mennessä Aspon hallitukselle” oli virheellinen vuosiluku päivämäärän yhteydessä. Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan.



Aspon taloudellinen tiedottaminen vuonna 2024



Aspo Oyj julkaisee vuoden 2024 aikana tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja kaksi osavuosikatsausta seuraavan aikataulun mukaisesti:

- tilinpäätöstiedote vuodelta 2023 perjantaina 16.2.2024

- osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta tiistana 7.5.2024

- puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta keskiviikkona 14.8.2024

- osavuosikatsaus tammi-syyskuulta tiistaina 29.10.2024



Konsernitilinpäätös- ja vastuullisuusraportti vuodelta 2023 julkaistaan yhtiön kotisivuilla viikolla 10.



Aspon varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 12.4.2024 Helsingissä. Yhtiön hallitus esittää erillisen yhtiökokouskutsun myöhemmin. Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada asia Aspon varsinaisen yhtiökokouksen 2024 esityslistalle tulee toimittaa 23.2.2024 mennessä Aspon hallitukselle. Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen on lähetettävä kirjallisesti osoitteeseen Aspo Oyj, Hallitus, PL 70, 02151 Espoo.



Yhtiön taloudellinen informaatio julkaistaan suomeksi ja englanniksi ja on luettavissa yhtiön kotisivuilla www.aspo.fi ja www.aspo.com.





Aspo Oyj



Rolf Jansson

toimitusjohtaja



Lisätiedot:

Rolf Jansson, toimitusjohtaja, +358 40 0600 264, rolf.jansson@aspo.com tai

Arto Meitsalo, talousjohtaja, +358 40 5511 422, arto.meitsalo@aspo.com



Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 800 ammattilaista.



