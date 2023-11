LeddarTech anuncia su participación en las próximas conferencias de inversores del cuarto trimestre de 2023

CIUDAD DE QUEBEC, Canadá, Nov. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, una empresa de software automotriz dedicada a ofrecer tecnología disruptiva patentada de software de fusión y percepción de sensores de bajo nivel para ADAS (sistemas avanzados de asistencia al conductor) y AD (conducción autónoma), anuncia que Frantz Saintellemy, presidente y director de operaciones, está programado para participar en los próximos eventos de inversores:



9 de noviembre de 2023 – Conferencia AutoTech 2023 de Deutsche Bank (virtual)

Conferencia AutoTech 2023 de Deutsche Bank 15 de noviembre de 2023 – Roth Capital MKM XII Conferencia Anual de Tecnología de Nueva York en el Yale Club

Roth Capital MKM XII Conferencia Anual de Tecnología de Nueva York 29 de noviembre de 2023 – Conferencia Global de Tecnología Automotriz y Movilidad de Barclays (virtual)



LeddarTech participará en reuniones con posibles inversores y analistas del sector y en charlas informales. Para más información o para inscribirse, visite la sección "Eventos & Presentaciones” del portal de relaciones con los inversores de LeddarTech:.

El 13 de junio de 2023, Prospector Capital Corp. (“Prospector”) (NASDAQ: PRSR, PRSRU, PRSRW), una empresa con exención tributaria en las Islas Caimán dirigida por el ex presidente de Qualcomm, Derek Aberle y presidida por el ex vicepresidente de Qualcomm, Steve Altman, anunció un acuerdo definitivo de combinación de negocios con LeddarTech. Al cierre de la transacción, que se espera durante el cuarto trimestre de 2023, la empresa combinada formada mediante la combinación de negocios, LeddarTech Holdings Inc. (“Newco”), se anticipa esté listada en NASDAQ bajo el símbolo ticker "LDTC".

Acerca de LeddarTech

LeddarTech, una empresa global de software fundada en 2007 y con sede en la ciudad de Quebec, con centros adicionales de investigación y desarrollo en Montreal, Toronto y Tel Aviv (Israel), desarrolla y ofrece soluciones integrales de software de percepción que permiten la implementación de ADAS (sistemas avanzados de asistencia al conductor) y aplicaciones de conducción autónoma (AD). El software de nivel automotriz de LeddarTech aplica algoritmos avanzados de IA y visión computarizada para generar modelos 3D precisos del entorno, permitiendo una mejor toma de decisiones y navegación más segura. Esta tecnología de alto rendimiento, escalable y de costo-eficaz está disponible para los OEMs y proveedores de nivel 1-2 para la implementación eficaz de soluciones automotrices y de vehículos todoterreno.

LeddarTech está a cargo de varias innovaciones de detección remota, con más de 150 aplicaciones de patentes (80 aprobadas) para optimizar las capacidades de ADAS y AD. Una mejor percepción alrededor del vehículo es fundamental para hacer que la movilidad global sea más segura, eficaz, sostenible y asequible: esto es lo que impulsa a LeddarTech a convertirse en la solución de software de fusión y percepción de sensores más ampliamente adoptada.

Información adicional acerca de LeddarTech es accesible en www.LeddarTech.com y en LinkedIn, Twitter (X), Facebook y YouTube.

Acerca de Prospector Capital Corp.

Prospector es una empresa de adquisiciones con propósito especial formada con la finalidad de realizar una fusión, intercambio de acciones, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o fusión de empresas similar con una o más empresas con un enfoque en empresas con soluciones avanzadas y altamente diferenciadas para el sector de tecnología. La empresa está liderada por un equipo de inversores y ejecutivos experimentados centrados en identificar e invertir en empresas de alto crecimiento con equipos administrativos sólidos y oportunidades de mercado atractivas. Los títulos-valores de Prospector se negocian en NASDAQ bajo los símbolos de cotización "PRSR", "PRSRU" y "PRSRW".

