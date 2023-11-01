LeddarTech 宣布参加即将举行的 2023 年第四季度投资者会议

加拿大，魁北克市, Nov. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是一家汽车软件公司，为 ADAS 和 AD 提供专利颠覆性底层传感器融合和感知软件技术，该公司宣布其总裁兼首席运营官 Frantz Saintellemy 官员计划参加以下即将举行的投资者活动：



2023 年 11 月 9 日 – Deutsche Bank 2023 年 AutoTech 会议 （虚拟）

Deutsche Bank 2023 年 AutoTech 会议 2023 年 11 月 15 日 –在耶鲁俱乐部 举行的 Roth Capital MKM 第 12 届年度纽约技术会议

举行的 Roth Capital MKM 第 12 届年度纽约技术会议 2023 年 11 月 29 日 – 巴克莱全球汽车和移动技术会议（虚拟）



LeddarTech 将参加与潜在投资者和行业分析师的会议以及炉边谈话。如需了解更多信息或注册，请访问 LeddarTech 投资者关系网站的“活动与演示”部分。

2023 年 6 月 13 日，Prospector Capital Corp. (“Prospector”)（NASDAQ: PRSR, PRSRU, PRSRW) 是由前 Qualcomm 总裁 Derek Aberle 领导、前 Qualcomm 副主席 Steve Altman 担任主席的开曼群岛豁免公司，该公司宣布与 LeddarTech 达成最终企业合并协议。交易预计于 2023 年第四季度完成后，届时通过企业合并形成的合并公司 LeddarTech Holdings Inc. (“Newco”) 预计将在 NASDAQ 上市，股票代码为“LDTC”。

关于 LeddarTech

LeddarTech 是一家全球性软件公司，于 2007 年成立，总部位于魁北克市，在蒙特利尔、多伦多和以色列特拉维夫设有其他研发中心，开发并提供综合性感知软件解决方案，支持部署 ADAS 和自动驾驶 (AD) 应用。LeddarTech 的汽车级软件应用先进的人工智能和计算机视觉算法生成精准的环境三维模型，从而实现更好的决策和更安全的导航。这种高性能、可扩展、具成本效益的技术可供原始设备制造商和 1-2 级供应商使用，以有效实现汽车和越野车 ADAS 解决方案。

LeddarTech 负责多项遥感创新，已申请了 150 多项增强 ADAS 和 AD 功能的专利（其中 80 项已获批）。更好地了解车辆周围的情况对于使全球交通更安全、更有效、更可持续和更经济实惠至关重要：这正是 LeddarTech 追求成为最广泛采用的传感器融合与感知软件解决方案的动力所在。

有关 LeddarTech 的更多信息，请访问 www.leddartech.com 和 LinkedIn、Twitter (X)、Facebook 及 YouTube。

关于Prospector Capital Corp.

Prospector 是一家特殊目的收购公司，旨在与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的企业合并，重点关注拥有先进和高度差异化技术解决方案的公司。该公司由经验丰富的投资者和高管团队领导，专注于寻找和投资具有强大管理团队和有吸引力的商业机会的高增长公司。Prospector 的证券在 NASDAQ 交易，股票代码为“PRSR”、“PRSRU”和“PRSRW”。

有关拟议交易的重要信息以及在哪里可以找到它

对于拟议的企业合并，Prospector、LeddarTech 和 Newco 将做准备并向 SEC 提交表格 F-4 上的注册声明（下称“注册声明”）。另外，Prospector 将向股东邮寄注册声明中包含的委托书/招股说明书，并向美国证券交易委员会 (SEC) 提交有关企业合并的其他文件。本新闻稿不能替代任何委托书、注册声明、委托书/招股说明书或 Prospector 或 Newco 可能向 SEC 提交的与企业合并相关的其他文件。投资者和证券持有人务必仔细、完整阅读注册声明、注册声明的任何修订或补充以及 PROSPECTOR 或 NEWCO 向 SEC 提交的与企业合并相关的其他文件，因为这些文件将包含重要信息。投资者和证券持有人将能够通过 SEC 维护的网站 www.sec.gov 获取 Prospector 或 Newco 向 SEC 提交的注册声明和其他文件的免费副本。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些陈述可能被视为1995 年美国《私人证券诉讼改革法案》、《证券法》第 27A 条和《证券交易法》第 21E 条含义内的前瞻性陈述（这些前瞻性陈述还应包括适用加拿大证券法含义内的前瞻性声明和前瞻性信息），包括但不限于有关 Prospector、LeddarTech 和 Newco 的企业合并、完成企业合并的能力及其时间安排的声明，企业合并的预期收益、私募融资的完成和预期收益，以及与 Newco 的预期战略、未来运营、前景、目标和财务预测以及其他财务指标有关的报表。前瞻性陈述通常包括具有预测性质的陈述，依赖于或参考未来事件或条件，并包括诸如“可能”、“将”、“应该”、“会”、“预期”、“预料”、“计划”、“可能”、“相信”、“估计”、“规划”、“打算”以及其他类似的词语。非历史事实的陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述基于当前的信念和假设，这些信念和假设受到风险和不确定性的影响，并不是对未来业绩的保证。由于各种因素，实际结果可能与任何前瞻性声明中包含的结果存在重大差异，这些因素包括但不限于：(i) 完成企业合并的条件未得到满足的风险，包括未能及时或根本没有获得股东对企业合并的批准，或者未能及时或根本没有获得任何所需的监管许可，包括魁北克高等法院的许可； (ii) 完成企业合并的时间以及 Prospector、LeddarTech 和 Newco 在完成企业合并的能力方面均存在不确定性； (iii) 企业合并的其他预期利益无法实现的可能性，以及企业合并的预期税务处理； (iv) 发生任何可能导致企业合并终止的事件； (v) 与企业合并有关的股东诉讼或其他和解或调查可能影响企业合并的时间或发生或导致重大辩护、赔偿和责任成本的风险； (vi) 一般经济和/或行业特定条件的变化； (vii) 可能会因为企业合并而引发的可能损害 LeddarTech 业务的干扰； (viii) LeddarTech 保留、吸引和雇佣关键人员的能力； (ix) 由于宣布或完成企业合并而导致与客户、员工、供应商或其他方的关系可能发生的不利反应或变化； (x) 可能出现的业务不确定性，包括在企业合并尚未进行时可能影响 LeddarTech 财务绩效的现有业务关系的变化； (xi) 立法、监管和经济发展； (xii) 灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为、战争或敌对行动的爆发以及任何流行病、大流行病或疾病的爆发（包括新冠疫情），以及管理层对任何上述因素的应对； (xiii) 获得资本和融资的机会以及 LeddarTech 保持遵守债务契约的能力；以及 (xiv) Prospector 向 SEC 提交的报告中不时详细说明的其他风险因素以及注册声明中包含的风险因素，上诉报告包括 Prospector 的年度报告——10-K 表格 、定期季度报告——10-Q 表格）、定期的当前报告——8-K 表格以及 Prospector 向 SEC 提交的其他文件，以及注册声明中包含的风险因素。以上列举的重要因素并非详尽无遗。Prospector 和 LeddarTech 均无法保证企业合并的条件将得到满足。除适用法律要求外，Prospector 和 LeddarTech 均不承担因新信息、未来事件或其他原因而修改或更新任何前瞻性声明或做出任何其他前瞻性声明的义务。

不构成要约或招揽

倘在根据相关司法管辖区的证券法进行注册或获得资质之前在该等司法管辖区进行出售 Prospector 或 Newco 的任何证券的要约或购买该等证券的要约邀请，任何投票或批准的邀请或出售该等证券属非法，则本新闻稿不构成对于在该等司法管辖区在该等司法管辖区进行出售该等证券的要约或购买该等证券的要约邀请，或任何投票或批准的邀请，亦不促成在该等司法管辖区出售该等证券。除非通过符合 1933 年《证券法》修正案（下称“《证券法》”）第 10 条要求的招股说明书，否则不得提出任何证券要约。

招揽参与者

Prospector、LeddarTech 和 Newco 及其各自的某些董事、执行官和员工可能被视为企业合并有关的代理招揽的参与者。有关 Prospector 董事和执行官的信息可在截至 2022 年 12 月 31 日的财年 10-K 表格中的年度报告中找到，该表格于 2023 年 3 月 31 日向 SEC 提交。根据 SEC 的规则，可能被视为参与企业合并相关代理招揽的人员信息，包括其通过持有证券或以其他方式获得的直接或间接利益，将在 向 SEC 提交的注册声明和其他相关材料中说明。这些文件可以从上述来源免费获得。

联系人：

Daniel Aitken, 全球营销、传播和投资者关系副总裁，LeddarTech Inc. 电话：+ 1-418-653-9000 分机 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

投资者关系部门网站：investors.LeddarTech.com



投资者关系部门联系方式： Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com



财务媒体联络方式： Dan Brennan, ICR Inc. dan.brennan@icrinc.com



Leddar、LeddarTech、LeddarVision、LeddarSP、VAYADrive、VayaVision 及相关标识均为 LeddarTech Inc. 及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是用于标示各自所有者的产品或服务的商标或注册商标。