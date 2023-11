FPI industriel Nexus annonce la clôture d’une acquisition précédemment annoncée et une mise à jour sur sa dette

TORONTO, 01 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le FPI industriel Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui la clôture d’une acquisition précédemment annoncée d'un immeuble industriel situé à London (Ontario). L'acquisition de 55,8 millions de dollars a été partiellement réglée par l'émission de 2 394 774 parts de société en commandite de catégorie B d’une société en commandite filiale du FPI Nexus au prix de 11,30 $ par part en règlement d'environ 27,1 millions de dollars du prix d'achat.



L’immeuble de 336 000 pieds carrés comprend un ajout nouvellement construit de 185 000 pieds carrés et se trouve sur 22,6 acres de terrain avec le potentiel d'ajouter 150 000 pieds carrés supplémentaires de développement industriel. L’immeuble a été acquis à un taux de capitalisation initial de 6,0 %. Cette acquisition renforce davantage la position du FPI en tant que bailleur dominant dans le marché de London (Ontario), qui est l'un des marchés industriels les plus performants au Canada.

Mise à jour sur la dette

Le 12 septembre 2023, le FPI a augmenté ses facilités de crédit de premier rang non garanties existantes de 375 millions de dollars à 525 millions de dollars. Les facilités de crédit de premier rang non garanties arrivent à échéance le 1er mars 2026. En incluant les autres facilités de crédit garanties, le FPI dispose désormais de facilités de crédit totales de 595,5 millions de dollars.

Entre août et octobre 2023, le FPI a conclu une série de swaps de taux d’intérêt totalisant 300 millions de dollars et venant à échéance entre août et octobre 2028, sous réserve d’une résiliation anticipée facultative unique des contreparties. Au total, y compris les swaps déjà en place, le FPI a conclu des swaps de taux d’intérêt afin d’échanger des emprunts à taux variable en vertu de ses facilités de crédit contre des taux fixes totalisant environ 440 millions de dollars à un taux d'intérêt moyen pondéré fixe de 5,19 % sur la base des écarts d'emprunt applicables actuellement.

À propos du FPI industriel Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l’acquisition d’immeubles industriels situés sur les marchés primaires et secondaires du Canada et à la propriété et à la gestion des immeubles de son portefeuille. À l’heure actuelle, le FPI est propriétaire d’un portefeuille de 116 immeubles (incluant deux immeubles détenus à des fins de développement dans lesquels le FPI a une participation de 80%) comportant une superficie locative brute d’environ 12,4 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 68 430 000 de Parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de société en commandite de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 24 615 000 Parts du FPI.

Pour tout complément d’information, veuillez communiquer avec :

Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Rob Chiasson, chef de la direction financière au 416 613-1262.