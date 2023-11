2023. aasta 9 kuu ja III kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse 2023. aasta kolmanda kvartali müügitulu oli 122 miljonit eurot ning üheksa kuu oma 340 miljonit eurot. Ettevõtte kolmanda kvartali puhaskasum oli 12,7 miljonit eurot ja üheksa kuu puhaskasum kasvas 32,1 miljoni euroni. Üheksa kuuga andis Merko ostjatele üle 665 korterit ning 22 äripinda.

Merko Ehituse juhtkonna sõnul toetas kolmanda kvartali ja 9 kuu majandustulemusi olulisel määral valminud korteriarendusprojektides juba varasemalt eelmüüdud korterite üleandmine. Merko kontsernis on ehitusjärgus ja eelmüüdud korterite varu, tulenevalt majanduslangusest ja kinnisvaraturu madalseisust, eelmise paari aastaga võrreldes oluliselt väiksem ning see avaldab järgmistel aastatel kontserni majandustulemustele negatiivset mõju. Kehv makromajanduse pilt ja üldine ebakindlus kolmandas kvartalis ei paranenud ning investeeringud uutesse arendusprojektidesse on jätkuvalt pärsitud. Ka ettevaade on selles osas väga nõrk, majanduse väljavaated veelgi halvenenud ja taastumine lükkunud kaugemasse tulevikku tulenevalt keskpankade intressipoliitikast, jätkuvast inflatsioonist, heitlikust energia- ja maksupoliitikast ning eelkõige geopoliitilisest olukorrast. 9 kuuga investeeris kontsern töös olevatesse arendusprojektidesse ja uutesse kinnistutesse kokku 73 miljonit eurot.

Tänavu üheksa kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi ehituslepinguid 379 miljoni euro väärtuses ehk 31% enam kui aasta tagasi ning ehituslepingute portfelli jääk kasvas aastatagusega võrreldes üle 30% võrra 449 miljoni euroni. Tellijalepingute portfell jätkas kolmandas kvartalis kasvu ja on hetkel tugev, tasakaalustades osaliselt korterituru langusest tingitud negatiivseid mõjusid kontserni ehitusmahtudele. Samas on ehitusteenuse kasumlikkus pideva surve all ja riskid suured, kuna turgudel ja tarneahelates on kesk-pikas perspektiivis domineerivaks äraootavad seisukohad ning ebakindlust valitsuste majandus- ja välispoliitiliste sammude mõju osas on äärmiselt palju. Seetõttu tuleb kontserni ettevõtetel riskide juhtimisele suurt tähelepanu pöörata.

Esimese üheksa kuuga andis Merko ostjatele üle 665 korterit ja 22 äripinda. Kolmanda kvartali lõpu seisuga oli kontserni ettevõtetel bilansis 825 korterit. Ehitusfaasis olevatest korteritest ligikaudu 40% oli kaetud eelmüügi lepingutega. Suuremad korteriarendusprojektid olid Uus-Veerenni, Noblessneri ja Lahekalda Tallinnas, Erminurme Tartus, Viesturdārzs, Mežpilsēta ja Magnolijas Riias ning Vilnelės Skverai Vilniuses.

2023. aasta kolmandas kvartalis olid suuremad ehituses olevad objektid Eestis Rae ja Pelgulinna riigigümnaasiumid, Hampton by Hilton ja Hyatt hotellihooned, Arter kvartal, Tallinna Kaubamaja Grupi logistikakeskus, Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu lõigud, Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine, Vanasadamat ja Rail Baltica Ülemiste reisiterminali ühendav trammiliin ning Ülemiste ühisterminali esimene etapp. Lätis olid töös Elemental Business Centre büroohooned, Leedus tuulepargi taristurajatised Kelmė ja Pagėgiai rajoonides ning erinevate NATO väljaõppekeskuste hooned ja taristud.

KOKKUVÕTE III KVARTALI JA 9 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS

2023. aasta 9 kuu kasum enne makse oli 33,8 mln eurot ja III kvartalis 13,6 mln eurot (9 kuud 2022: 18,7 mln eurot ja III kvartalis 10,3 mln eurot), mis andis 9 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 10,0% (9 kuud 2022: 7,0%).

2023. aasta 9 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 32,1 mln eurot (9 kuud 2022: 17,0 mln eurot) ja III kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 12,7 mln eurot (III kvartal 2022: 9,8 mln eurot). 9 kuu puhaskasumi marginaal oli 9,5% (9 kuud 2022: 6,4%).

MÜÜGITULU

2023. aasta III kvartali müügitulu oli 122,5 mln eurot (III kvartal 2022: 110,0 mln eurot) ning 9 kuu müügitulu oli 339,8 mln eurot (9 kuud 2022: 266,2 mln eurot). 9 kuu müügitulu suurenes 27,7% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 9 kuu müügitulu osakaal oli 34,5% (9 kuud 2022: 53,4%).

LEPINGUTE PORTFELL

30. september 2023 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 448,6 mln eurot (30. september 2022: 341,0 mln eurot). 2023. aasta 9 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted lepinguid kogumahus 379,4 mln eurot (9 kuud 2022: 290,4 mln eurot). III kvartali uute lepingute maht oli 124,7 mln eurot (III kvartal 2022: 97,1 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS

2023. aasta 9 kuuga müüs kontsern 665 korterit, 2022. aasta 9 kuuga 456 korterit. Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2023. aasta 9 kuuga 106,1 mln eurot ning 2022. aasta samal perioodil 56,9 mln eurot. 2023. aasta III kvartalis müüdi 153 korterit, võrreldes 2022. aasta III kvartalis müüdud 242 korteriga, ning omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 25,5 mln eurot (III kvartal 2022: 29,8 mln eurot).

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 31,3 mln eurot ning omakapital 198,4 mln eurot (49,7% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2022. aasta 30. september seisuga olid vastavalt 22,2 mln eurot ning 166,6 mln eurot (40,9% bilansimahust). Seisuga 30. september 2023 oli kontserni netovõlg 28,4 mln eurot (30. september 2022: 88,3 mln eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

auditeerimata

tuhandetes eurodes

2023.a.

9 kuud 2022.a.

9 kuud 2023.a.

III kvartal 2022.a.

III kvartal 2022.a.

12 kuud Müügitulu 339 838 266 206 122 491 110 008 409 633 Müüdud toodangu kulu (296 642) (235 123) (105 114) (96 206) (355 975) Brutokasum 43 196 31 083 17 377 13 802 53 658 Turustuskulud (3 013) (2 945) (918) (776) (4 077) Üldhalduskulud (12 896) (11 411) (4 635) (3 889) (15 860) Muud äritulud 3 399 2 426 621 1 004 3 144 Muud ärikulud (614) (647) (467) (192) (1 834) Ärikasum 30 072 18 506 11 978 9 949 35 031 Finantstulud (-kulud) 3 765 168 1 639 361 2 067 sh kasum (kahjum) ühisettevõtetelt 6 061 1 093 2 242 765 3 516 intressikulud (2 011) (670) (674) (296) (1 180) kasum (kahjum) valuutakursi muutustest (192) (152) 98 (85) (138) muud finantstulud (-kulud) (93) (103) (27) (23) (131) Kasum enne maksustamist 33 837 18 674 13 617 10 310 37 098 Tulumaksukulu (1 827) (1 911) (898) (735) (2 995) Perioodi puhaskasum 32 010 16 763 12 719 9 575 34 103 sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 32 148 17 023 12 698 9 821 34 640 mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (138) (260) 21 (246) (537) Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel (16) 11 (88) 23 30 Perioodi koondkasum 31 994 16 774 12 631 9 598 34 133 sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 32 116 17 020 12 626 9 831 34 648 mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (122) (246) 5 (233) (515) Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 1,82 0,96 0,72 0,55 1,96

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

auditeerimata

tuhandetes eurodes

30.09.2023 30.09.2022 31.12.2022 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 31 282 22 200 17 665 Nõuded ja ettemaksed 86 895 72 295 77 959 Ettemakstud tulumaks 2 5 38 Varud 206 603 243 222 225 661 324 782 337 722 321 323 Põhivara Ühisettevõtte aktsiad või osad 17 756 10 472 12 895 Muud aktsiad ja väärtpaberid 80 - - Muud pikaajalised laenud ja nõuded 21 104 28 323 22 982 Edasilükkunud tulumaksuvara 1 852 1 155 693 Kinnisvarainvesteeringud 15 534 11 511 11 485 Materiaalne põhivara 17 238 17 527 17 452 Immateriaalne põhivara 508 592 582 74 072 69 580 66 089 VARAD KOKKU 398 854 407 302 387 412 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Laenukohustused 23 325 60 034 49 687 Võlad ja ettemaksed 124 285 119 251 96 248 Tulumaksukohustus 1 846 1 830 1 241 Lühiajalised eraldised 10 268 5 584 9 820 159 724 186 699 156 996 Pikaajalised kohustused Pikaajalised laenukohustused 36 377 50 469 42 236 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 878 1 671 2 355 Muud pikaajalised võlad 2 841 2 377 2 133 41 096 54 517 46 724 KOHUSTUSED KOKKU 200 820 241 216 203 720 OMAKAPITAL Mittekontrolliv osalus (380) (473) (495) Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Aktsiakapital 7 929 7 929 7 929 Kohustuslik reservkapital 793 793 793 Realiseerimata kursivahed (815) (794) (783) Jaotamata kasum 190 507 158 631 176 248 198 414 166 559 184 187 OMAKAPITAL KOKKU 198 034 166 086 183 692 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 398 854 407 302 387 412

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel ( group.merko.ee ).

