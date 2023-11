Tornator Oyj

Pörssitiedote 2.11.2023 klo 08.00

Tornator vahvistaa investointikapasiteettiaan laskemalla liikkeeseen uuden vihreän ja vakuudellisen 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

Tornator Oyj ("Tornator") on sopinut suomalaisten institutionaalisten sijoittajien kanssa uuden pitkäaikaisen joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina on laskettu liikkeeseen huhtikuussa 2023 päivitetyn Tornatorin vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) mukaisesti. Lainan nimellisarvo on 50 miljoonaa euroa, kiinteä vuosikorko 4,972 % ja se erääntyy vuonna 2031. Uuden joukkovelkakirjalainan vakuudeksi on annettu Tornatorin omistamia metsäkiinteistöjä, jotka muodostavat dynaamisen vakuuspoolin, joka on myös Tornatorin muiden vakuudellisten velkojen vakuutena.

Liikkeeseenlaskusta saadut nettovarat käytetään Tornatorin uuden vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) mukaisesti, ensisijaisesti kaksoissertifioidun (FSC® ja PEFC) metsäomaisuuden hankintaan.

”Tämä uusi lisälaina tukee erinomaisesti Tornatorin kasvustrategiaa ja lisää yhtiön investointikapasiteettia houkuttelevissa metsätilakaupoissa. Kotimaisten sijoittajien vahva kiinnostus ja sitoutuminen Tornatorin investointien rahoittamiseen oli mukava huomata. 8-vuotinen maturiteetti monipuolistaa velkojen maturiteettijakaumaa ja pienentää tulevien vuosien uudelleenrahoitusriskiä”, kommentoi Tornatorin talousjohtaja Antti Siirtola.

Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat OP Yrityspankki ja Skandinaviska Enskilda Banken.

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2022 noin 165 miljoona euroa ja taseen koko noin 3,2 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1500 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.