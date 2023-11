EfTEN United Property Fund 2023. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata majandustulemused

EfTEN United Property Fund teenis 2023. aasta III kvartalis 16 tuhat eurot puhaskahjumit ja 2023. aasta 9 kuuga 87 tuhat eurot puhaskahjumit. Kahjum on seotud fondi investeerimisportfellis oleva börsil noteeritud fondi, EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsia turuväärtuse muutusega, mis langes III kvartalis pea 6%. Kui fondi puhasväärtuse määramiseks võtta aluseks EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsia raamatupidamislik puhasväärtus, oleks EfTEN United Property Fund teeninud III kvartalis 330 tuhat eurot puhaskasumit.

Madala finantsvõimenduse taseme ja suhteliselt suure investeerimata kapitali tõttu on viimase aasta jooksul aset leidnud intressimäärade tõus avaldanud EfTEN United Property Fund’ile väiksemat negatiivset mõju võrreldes paljude teiste Euroopa ja Balti riikide kinnisvarafondidega. Euroala nõrga majandusaktiivsuse püsimisel pole lähikvartalites tõenäoliselt oodata Balti riikide majanduskasvu taastumist. Sellises olukorras muutub ärikinnisvara sektoris järjest olulisemaks objektide täituvus ja üüritulu hoidmine. Uute üürnike leidmine ja olemasolevate säilitamine on üha aeganõudvam ja kulukam (nõudes sageli objektide ümberehitusi jms). Suurima surve all on erinevad büroopinnad, kus süvenev n.ö kodust töötamine hoiab nõudlust viimaste aastate madalaimana. EfTEN United Property Fund’i portfell on nn look-through põhimõttel hajutatud 45 ärikinnisvara hoone vahel (lisaks on fond investeerinud Uus-Järveküla elurajooni arendusse ja läbi usaldusfondi EfTEN Residential Fund’i kolme üürimajasse), mille vakantsus oli III kvartali lõpus alla 5%.

2023. aasta III kvartalis EfTEN United Property Fund uusi investeeringuid ei teinud ning jätkas olemasoleva investeeringute portfelli juhtimist. Fondi tütarettevõttele kuuluvas Uus-Järveküla elurajooni arenduses jätkus III kvartalis klientide suur huvi mais ja juunis müüki tulnud paarismajade suhtes. Septembri lõpu seisuga olid kliendid broneerinud 11 müügis olnud 16st paarismajast. Arenduse esimese etapi 86 ridamaja valmimine on planeeritud IV kvartali lõppu ja I kvartali algusesse.

EfTEN United Property Fund’i varade maht oli 30.09.2023 seisuga 26 355 tuhat eurot (31.12.2022: 27 472 tuhat eurot), millest septembri lõpu seisuga moodustavad 79% pikaajalised investeeringud (31.12.2022: 67%).

EfTEN United Property Fund on kaasanud kapitali kokku 25,466 miljonit eurot, millest 2023. aasta septembri seisuga on investeerimata 6,8 miljonit eurot. Kõik olemasolevad investeeringud toimivad hästi ja hetkel ei ole näha, et need vajaksid tavapärasest kõrgemaid kapitalisüste.





Koondkasumiaruanne

III kvartal 9 kuud 2023 2022 2023 2022 € tuhandetes TULUD Intressitulu 143 80 384 220 Dividenditulud 0 0 352 212 Neto kasum / kahjum õiglases väärtuses muutusega läbi koondkasumiaruande kajastatud varadelt -105 281 -634 909 Tütarettevõtetelt 46 23 -30 182 Alusfondidelt -151 258 -604 726 Tulud kokku 38 361 102 1 341 KULUD Tegevuskulud Valitsemistasud -31 -25 -85 -68 Fondi administreerimise kulud -23 -22 -104 -88 Muud tegevuskulud 0 -6 0 -31 Tegevuskulud kokku -54 -53 -189 -186 Ärikasum/ -kahjum -16 308 -87 1 155 Aruandeperioodi puhaskasum /-kahjum -16 308 -87 1 155 Tava- ja lahustatud kasum / -kahjum osaku kohta (eurodes) -0,01 0,12 -0,04 0,56





Finantsseisundi aruanne

30.09.2023 31.12.2022 € tuhandetes VARAD Käibevarad Raha ja raha ekvivalendid 5 018 8 769 Muud nõuded ja viitlaekumised 599 385 Käibevarad kokku 5 617 9 154 Põhivarad Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi kasumi aruande 12 548 12 942 Investeeringud tütarettevõtjatesse 1 122 1 152 Alusfondidesse 11 426 11 790 Antud laenud 6 395 5 376 Pikaajaline nõue 1 795 0 Põhivarad kokku 20 738 18 318 VARAD KOKKU 26 355 27 472 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused 7 586 Kohustused kokku, v.a osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus 7 586 FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus 26 348 26 886 Kohustused ja osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus kokku 26 355 27 472





EfTEN United Property Fund 2023. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata majandustulemused on leitavad fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/aruanded-ja-dokumendid/





Kristjan Tamla

Tegevjuht

Tel: 655 9515

E-post: kristjan.tamla@eften.ee

Manus