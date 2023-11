Van Lanschot Kempen: trading update derde kwartaal 2023

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 2 november 2023



Resultaat derde kwartaal in lijn met de eerste twee kwartalen van 2023

Netto-instroom AuM Private Clients ytd € 2,7 mld, Q3 € 0,5 mld

Netto-instroom AuM Wholesale & Institutional Clients ytd € 0,9 mld, Q3 € 0,1 mld negatief

Client assets: € 133,6 mld (eind juni 2023: € 130,8 mld), AuM: € 117,9 mld (eind juni 2023: € 115,2 mld)

Sterke kapitaalratio van 18,9%, na aftrek geplande kapitaalteruggave van € 2,00 per aandeel (eind juni 2023: 21,6%)





Jeroen Kroes, Chief Financial Officer: ‘Na een positief beursklimaat in de eerste helft van dit jaar, daalden in het derde kwartaal de koersen. De instroom van assets under management (AuM) binnen Private Clients in Nederland en België was desondanks opnieuw sterk; bestaande en nieuwe klanten vertrouwden hun vermogen aan ons toe, mede dankzij vernieuwingen in ons aanbod. De Private Clients Relationship Net Promoter Score was 34 per eind derde kwartaal, een compliment voor de persoonlijke en ondernemende aanpak van onze private bankers. Dankzij de goede netto-instroom in de eerste drie kwartalen en de overname van het online beleggingsplatform van Robeco, stegen de provisie-opbrengsten. We blijven ook in het vierde kwartaal focus houden op verdere groei op een schaalbare manier met een capital-light balans.’

In het derde kwartaal breidden we onze propositie ‘vermogensbeheer met persoonlijke signatuur’ uit, na de succesvolle lancering in het tweede kwartaal. Deze propositie biedt private banking-klanten in Nederland een combinatie van beleggingen in een kernportefeuille in vermogensbeheer en tegelijk specifieke beleggingscategorieën om de portefeuille naar wens te personaliseren. In het derde kwartaal hebben we, in samenwerking met Robeco, het Megatrends fonds toegevoegd aan de keuzemogelijkheden. Daarnaast hebben we in oktober het North American Private Equity Fund gelanceerd om onze klanten toegang te geven tot beleggingen in MKB-bedrijven in Noord-Amerika. Een goed voorbeeld van hoe we onze investment management expertise beschikbaar stellen voor onze private klanten.

In lijn met de verwachting kwamen de rente-inkomsten, inclusief lasten voor de medium-term notes, in het derde kwartaal lager uit dan in het vorige kwartaal. Het spaargeld is licht gestegen, waarbij de vraag naar termijndeposito's nog steeds groeit. In het derde kwartaal behielden we ook onze strikte focus op kosten in alle segmenten. Ondanks de voortdurende groei bleef het aantal FTE constant, afgezien van de toevoeging van de nieuwe collega’s na de overname van het online beleggingsplatform van Robeco. De integratie van deze activiteiten verloopt volgens plan, net als de samenvoeging van Mercier Vanderlinden en Van Lanschot België.

De kapitaalpositie blijft sterk met een CET 1-ratio van 18,9% (eind juni 2023: 21,6%), ruim boven onze doelstelling van 15% plus een add-on van 2,5% voor overnames. De daling van de ratio komt vooral door de verwerking van de voorgenomen kapitaalteruggave van € 2,00 per aandeel en de afronding van de overname van het online beleggingsplatform van Robeco.

Binnen de participatieportefeuille levert de verkoop van ons belang in Movares naar verwachting een boekwinst op van ongeveer € 23 miljoen in het vierde kwartaal.

FINANCIËLE AGENDA

Ex-datum 19 december 2023

Record-datum 20 december 2023

Betaaldatum 21 december 2023

Publicatie jaarcijfers 2023 22 februari 2024

Media Relations

Maud van Gaal

T +31 20 354 45 85, mediarelations@vanlanschotkempen.com

Investor Relations

Tosca Holtland

T +31 20 354 45 90, investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen

Van Lanschot Kempen is een onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager, actief in private banking, investment management en investment banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Door onze langetermijnfocus creëren we positieve financiële en niet-financiële waarde. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Belangrijke juridische informatie en voorbehoud over uitspraken die een verwachting bevatten

In dit persbericht kunnen verwachtingen en doelstellingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen en doelstellingen zijn gebaseerd op huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen en doelstellingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management. Werkelijke resultaten, prestaties en omstandigheden kunnen aanzienlijk afwijken van deze verwachtingen en doelstellingen.

Van Lanschot Kempen benadrukt dat verwachtingen die in dit persbericht zijn opgenomen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en Van Lanschot Kempen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige verwachting naar aanleiding van nieuwe informatie of enige andere verandering.

Op de in dit persbericht opgenomen cijfers heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. Kleine verschillen in tabellen kunnen het gevolg zijn van afronding. Percentages zijn berekend op basis van niet-afgeronde cijfers.

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Onderdelen van dit persbericht bevatten informatie over Van Lanschot Kempen NV in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.

Bijlage