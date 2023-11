Nr. 11 2023 Vi fastholder forventningerne til EBITDA på DKK 900 mio.

EBITDA for 3. kvartal er på niveau med vores forventninger. Vi fastholder forventningerne til 2023 med en omsætning på DKK 13.500 mio. og EBITDA på DKK 900 mio.



CEO Jens Andersen udtaler:

“Vores resultat i 3. kvartal var på niveau med vores forventninger, og vi har sat en klar kurs mod det næstbedste resultat nogensinde. Udviklingen i omsætningen i 3. kvartal var generelt på niveau med vores forventninger, med salget af varmepumper til beboelse i Danmark som den eneste negative afvigelse. De tiltag, vi påbegyndte i starten af 2023, herunder stram omkostningsstyring, procesforbedringer og personalenedskæringer, leverer fortsat.

Da vi fortsætter med at optimere vores forretning til fremtidig vækst, har vi besluttet at etablere et nyt, moderne lager i Kumla i Sverige. Det nye lager forventes at være i drift ultimo 2026, og de to nuværende lagre i Halmstad og Örebro vil blive solgt. Investeringen forventes at udgøre netto DKK 400 mio.”





Finansielle hovedbudskaber for 3. kvartal

EBITDA på DKK 187 mio. i 3. kvartal er på niveau med vores forventninger.

Vores stramme omkostningsstyring leverer fortsat.

Vi genbekræfter forventningerne til 2023.

Udvalgte hovedtal (DKK mio.) Q3 2023 Q3 2022 Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022 Omsætning 2.965 3.266 9.871 10.179 EBITDA 187 301 681 849 Pengestrømme fra driftsaktivitet 190 -14 369 -226 Udvalgte nøgletal (%) Organisk vækst justeret for antal arbejdsdage -4,7 14,0 0,5 13,3 EBITDA-margin 6,3 9,2 6,9 8,3 Nettoarbejdskapital, ultimo/omsætning (LTM) 16,6 16,1 16,6 16,1 Gearing (NIBD/EBITDA), antal gange 1,5 1,1 1,5 1,1 Afkast af investeret kapital (ROIC) 16,9 25,3 16,9 25,3





Forventninger til omsætningen

Vi genbekræfter vores forventninger til omsætningen på DKK 13.500 mio., svarende til en uændret justeret organisk vækst på ca. 0%.

I kølvandet på kraftige prisstigninger i 2022 opnåede vi en positiv vækst i 1. halvår, hvorimod vi forventer negativ vækst i 2. halvår.

Justeret for prisstigninger, primært afsmittende effekter fra 2022, forventer vi negativ vækst i alle større segmenter. Dette vil delvist blive opvejet af den forventede stærke vækst inden for Klima & Energi understøttet af den nye tilskudsordning til varmepumper til beboelse i Danmark.





Forventninger til EBITDA

Vi genbekræfter vores forventninger til EBITDA på ca. DKK 900 mio., hvilket svarer til en EBITDA-margin på ca. 6,7%.

Vi oplevede betydelige, positive engangspriseffekter i 2022. Vi forventer, at dette normaliserer sig i 2023, hvilket betyder, at der ikke er inkluderet nogen større engangspriseffekter i vores forventninger.





Generel antagelse

Grundet den øgede geopolitiske og makroøkonomiske usikkerhed er vores forventninger til markedet behæftet med større usikkerhed end vanligt.





Fakta om Solar

Solar er en førende europæisk sourcing- og servicevirksomhed, der leverer løsninger primært inden for el, vvs samt klima og energi. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende services og optimering af vores kunders forretning.

Vi fremmer effektivitetsforbedringer og tilbyder digitale værktøjer, der gør vores kunder til vindere. Vi driver den grønne omstilling og leverer de bedste løsninger, der sikrer bæredygtig brug af ressourcer.

Solar-koncernen har hovedsæde i Danmark, havde i 2022 en omsætning på ca. 13,9 mia. kroner og beskæftiger ca. 3.000 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B. Flere oplysninger kan findes på: www.solar.eu.





Ansvarsfraskrivelse

Denne meddelelse er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk via Nasdaq Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to versioner er det den danske version, der er gældende.

