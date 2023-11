LEHDISTÖTIEDOTE: SSH:n Secure Messaging 2024 - pikaviestit, tiedostonjako, video- ja äänipuhelut kyberturvallisesti

Helsinki, Suomi - 2. marraskuuta 2023 - SSH Communications Security, johtava globaali kyberturvallisuusyhtiö, lanseeraa Secure Messaging 2024:n, joka on Secure Collaboration 2024 -alustan uusi pikaviestimoduuli. Secure Messaging 2024 on reaaliaikainen, moderni ja turvallinen viestinvälitysratkaisu, joka vahvistaa SSH:n koko Zero Trust Suite -ratkaisuvalikoimaa.



Secure Messaging 2024 vastaa yritysviestinnän vaatimustenmukaisuus- ja turvallisuushaasteisiin. Se tarjoaa organisaatioille ratkaisun, jolla ne voivat täyttää työntekijöiden ja asiakkaiden välistä viestintää koskevat vaatimukset.

Secure Messaging 2024 auttaa organisaatioita parantamaan tehokkuuttaan ja tuottavuuttaan. Se tarjoaa erilaisia ominaisuuksia, kuten video- ja äänipuheluita, tiedostojen jakamista ja ryhmäkeskusteluja, joiden avulla työntekijöiden on helppo kommunikoida, tehdä yhteistyötä ja kutsua ulkopuolisia yhteistyökumppaneita työnantajan lakisääteisen valvonnan vaatimukset täyttäen.

Secure Messaging 2024:n mahdollistaa ihmisten välisen säädöstenmukaisen digitaalisen viestinnän

Päästä päähän -salaus: Kaikki Secure Messaging 2024:n suorat viestit ja ryhmäkeskustelut on salattu, joten vain lähettäjä ja vastaanottaja voivat lukea ne.

Vaatimustenmukaisuus: Secure Messaging 2024 auttaa organisaatioita noudattamaan alan määräyksiä, kuten NIS2, GDPR, HIPAA ja CCPA. Nämä määräykset edellyttävät organisaatioita suojaamaan arkaluonteisia tietoja ja kirjaamaan kaiken viestinnän.

Auditoitavuus: Secure Messaging 2024 tarjoaa organisaatioille täydellisen kirjausketjun kaikesta viestinnästä. Näin organisaatiot voivat nopeasti ja helposti tunnistaa epäilyttävän toiminnan tai vaatimustenvastaisuudet.

Tietojen riippumattomuus: Asiakkaat voivat valita, missä heidän tietonsa sijaitsevat (maassa, tiloissa tai pilvipalvelussa), ja säilyttää aina omistusoikeuden niihin.

Yhteensopivuus muiden sovellusten kanssa: Secure Messaging 2024 integroituu muihin Zero Trust -portfolion SSH-tuotteisiin.





Luvaton työntekijän ja asiakkaan välinen viestintä voi aiheuttaa taloudellisia riskejä rahoituslaitoksille

Arkaluonteisten, luottamuksellisten tai salassa pidettävien liiketoimintatietojen jakaminen yksityisten viestisovellusten kautta, joita ei voi valvoa, voi johtaa vaatimustenvastaisuuteen ja valtaviin sakkoihin.

Yhdysvalloissa on viime aikoina ollut useita korkean profiilin tapauksia, joissa rahoituslaitoksille on määrätty miljardien dollarien sakot luvattomien ja valvonnan ulkopuolelle jäävien viestintäkanavien, kuten WhatsAppin ja Telegramin, käytöstä. Nämä kanavat eivät ole SEC-säännösten mukaisia, ja tunnetut viestintäalustat ovat yhä useammin kyberhyökkäysten kohteena ja ne ovat murrettavissa.

