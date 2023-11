Lehdistötiedote Honkarakenne Oyj 2.11.2023 klo 9.00

Honka tuo hirren ilmasto- ja terveyshyödyt kerrostaloihin ja monikerrosrakentamiseen

Honkarakenne on kehittänyt yhdessä Swecon kanssa rakentamisen ohjeet ja konseptin siitä, miten tehdään turvallinen ja vähähiilinen hirsikerrostalo. Honka MultiStoreyTM mahdollistaa hirren yhdistämisen betonirakenteiseen monikerrosrakentamiseen. Vuoden 2024 aikana Honka julkaisee myös ohjeistukset täysin hirsi- ja puurakenteiselle monikerrosrakentamiselle.





Honka tuo hirren monipuoliset kerrosrakentamisen mahdollisuudet entistä laajemmin rakentajien käyttöön. Puupäivillä 2.11.2023 julkaistava Honka MultiStorey -kerrosrakentamisen manuaali yhdistää hirren ja betonin hyvät ominaisuudet vähähiilisiksi ja terveellisiksi rakennuksiksi. Hirsi on arvokas ja näyttävä materiaali, ja siksi sitä kannattaa käyttää siellä missä se pääsee oikeuksiinsa: julkisivussa ja näkyvissä sisärakenteissa. Konsepti tarjoaa mahdollisuuden rakentaa vähähiilisiä ja terveellisiä kerrostaloja, jotka erottuvat markkinoiden yleisestä tarjonnasta.





“Haluamme tuoda vakioidut rakenneratkaisumme laajempaan käyttöön. Meillä on pitkäjänteisen kehitystyön kautta turvalliset ratkaisut monikerrosrakentamiseen”, kertoo Honkarakenteen tuotejohtaja Eino Hekali.

Ensimmäiseksi Honka tuo hirsikonseptin osaksi betonirakentamista, sillä se on nopein tapa tehdä rakentamisesta ympäristöystävällisempää. Puupäivillä julkaistava manuaali on toteutettu yhteistyössä Swecon kanssa.

“Olemme tehneet pitkään yhteistyötä Hongan kanssa useissa erilaisissa projekteissa. Puukerrostalokonseptissa yhdistyvät Honkarakenteen pitkä kokemus ja historia hirsirakentamisesta sekä Swecon erityisosaaminen betonirakenteiden ja puukerrostalojen suunnittelusta. Puurakentaminen nivoutuu vahvasti kestävän kehityksen edistämiseen ja sitä kautta sekä kansallisiin että yritysten omiin ilmastotavoitteisiin”, sanoo Swecon yksikön päällikkö Tero Nokelainen.

Honka tarjoaa konseptimanuaalin tiedot yhteiseen julkiseen käyttöön vähähiilisen ja terveellisen kerrosrakentamisen lisäämiseksi. Kerrosrakentamisen ratkaisuja voi soveltaa asuinkerrostalojen lisäksi myös muihin rakennustyyppeihin, esimerkiksi toimistoihin, kouluihin ja hotelleihin.

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma on myöntänyt rahoitusta Honkarakenteen Julkisten ja suurten rakennusten -hankkeelle, jossa on kehitetty monikerrosrakentamisen ratkaisuja. Puurakentamisen ohjelman tavoitteena on lisätä puun käyttöä rakentamisessa ilmastotavoitteiden edistämiseksi.

Tutustu esimerkkeihin Hongan monikerroksisista rakennuksista: ylelliset Hangon Laituri -hirsikerrostalot ja Sveitsin Verbierissä sijaitseva nelikerroksinen alppihotelli The Lodge .

Lataa Honka MultiStorey -manuaali: Honka.fi/multistorey

Lisätietoja:

Honkarakenne Oyj

Eino Hekali

tuotejohtaja

+358 40 6765565

eino.hekali@honka.com

Sweco Finland Oy

Tero Nokelainen

Yksikön päällikkö

+358 50 5987 279

tero.nokelainen@sweco.fi

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillä laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia uusiutuvasta, sertifioidusta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 90 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2022 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 73,7 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 26 %.