Boreo Oyj, OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2023

2.11.2023 kello 9:00

Kohtuullinen kannattavuus ja erinomainen kassavirta

Heinä-syyskuu 2023

Liikevaihto laski 5 % 41,0 milj. euroon (2022: 43,3).

Operatiivinen liikevoitto laski 3 % 2,9 milj. euroon (2022: 3,0), ja oli 7,1 % liikevaihdosta (2022: 6,8%)

Liikevoitto laski 17 % ja oli 2,0 milj. euroa (2022: 2,4).

Katsauskauden tulos oli 1,0 milj. euroa (2022: 2,1 milj. euroa).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 4,9 milj. euroa (2022: 0,8 milj. euroa sisältäen vuonna 2022 lopetetut toiminnot).

Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,48 euroa (2022: 0,83).

Osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (2022: 0,63).

Tammi-syyskuu 2023

Liikevaihto kasvoi 8 % 124,3 milj. euroon (2022: 115,4).

Operatiivinen liikevoitto kasvoi 13 % 7,4 milj. euroon (2022: 6,5), ja oli 5,9 % liikevaihdosta (2022: 5,7 %).

Liikevoitto kasvoi 6 % ja oli 5,1 milj. euroa (2022: 4,8).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 9,5 milj. euroa (2022: 0,4 sisältäen vuonna 2022 lopetetut toiminnot).

Katsauskauden tulos oli 2,6 milj. euroa (2022: 3,5 milj. euroa).

Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 1,15 euroa (2022: 1,50).

Osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (2022: 0,97).

Nettovelan suhde edellisen 12 kuukauden operatiiviseen käyttökatteeseen oli 2,4 (2022: 2,5 ja edellisen kvartaalin lopussa 2,4).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 11,2 % (2022: 10,8 % ja edellisen kvartaalin lopussa 11,3 %).

Taloudellinen ohjeistus ja liiketoimintamalli

Boreon ensisijainen tavoite on kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu. Yhtiön liiketoimintamallina on kannattavien ja korkeaa pääoman tuottoa tekevien yrittäjämäisten yhtiöiden hankinta ja pitkäaikainen omistaminen. Yhtiön liiketoimintamallin keskiössä on sen yhtiöiden kassavirtojen uudelleensijoittaminen korkeilla odotetuilla pääoman tuottotasoilla konserniyhtiöihin tai yritysostoihin. Boreo toimii hajautetussa organisaatiomallissa, jossa korostetaan paikallista vastuuta ja yrittäjämäistä toimintatapaa. Konsernin yhtiöiden kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu varmistetaan yhtiöiden ja niiden henkilöstön tukemisella ja kouluttamisella.

Boreo keskittyy tuloskasvuun ja pääoman tuottoon. Yhtiön pitkän aikavälin strategiset taloudelliset tavoitteet ovat:

Vähintään 15 % keskimääräinen vuotuinen operatiivisen tuloksen kasvu

Vähintään 15 % sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)

Nettovelka suhteessa operatiiviseen käyttökatteeseen välillä 2-3 (sisältäen hankitut liiketoiminnot kuin ne olisi omistettu 12 kuukautta raportointihetkellä)

Boreon osingonjakopolitiikkana on maksaa vuosittain kasvavaa osakekohtaista osinkoa ottaen huomioon pääoman allokoinnin prioriteetit.

Edellä mainitut strategiset taloudelliset tavoitteet toimivat edelleen yhtiön taloudellisena ohjeistuksena. Boreon ohjeistuskäytännön mukaisesti yhtiö ei anna erillistä lyhyen aikavälin taloudellista ohjeistusta.

Boreo myi elokuussa 2022 koko 90 % omistusosuutensa elektroniikan komponenttien jakeluliiketoiminnoistaan Venäjällä. Vuoden 2023 osalta kaikki luvut tässä osakatsauksessa koskevat jatkuvia toimintoja, jollei toisin mainittu. Tuloslaskelman osalta vertailukaudet on oikaistu jatkuville toiminnoille, kun taas rahavirtalaskelman tietoja ei ole oikaistu vertailukaudella ja ne sisältävät lopetetut toiminnot. 31.12.2022 tase ei enää sisällä lopetettuja toimintoja. Muilta osin tämän katsauksen laadintaperiaatteissa ei ole vertailukelpoisuuteen vaikuttavia muutoksia. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita.



Konsernin avainluvut

Avainluvut, jatkuvat toiminnot milj. euroa Q3 2023 Q3 2022 Muutos Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022 Muutos 2022 Liikevaihto 41,0 43,3 -5 % 124,3 115,4 8 % 160,4 Operatiivinen liikevoitto 2,9 3,0 -3 % 7,4 6,5 13 % 8,7 suhteessa liikevaihtoon, % 7,1 % 6,8 % - 5,9 % 5,7 % - 5,4 % Liikevoitto 2,0 2,4 -17 % 5,1 4,8 6 % 6,5 Tulos ennen veroja 1,4 2,6 -48 % 3,2 4,3 -26 % 5,5 Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot 1,0 2,1 -50 % 2,6 3,5 -27 % 4,4 Katsauskauden tulos, lopetetut toiminnot 0,0 0,7 - 0,0 -5,2 - -4,7 Liiketoiminnan nettorahavirta*** 4,9 0,8 513 % 9,5 0,4 2 150 % 4,1 Kassakonversio, %*** 208 % 23 % - 144 % 7 % - 51 % Omavaraisuusaste, % 34,9% 35,1% - 34,9% 35,1% - 35,4% Nettovelka 36,5 33,9 8 % 36,5 33,9 8 % 30,9 Nettovelan suhde edeltävän 12 kuukauden operatiiviseen käyttökatteeseen* 2,4 2,5 - 2,4 2,5 - 2,2 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE %), R12 11,2 % 10,8 % - 11,2 % 10,8 % - 10,4 % Käyttöpääoman tuotto (ROTWC %), R12 30,1 % 26,8 % - 30,1 % 26,8 % - 26,7 % Oman pääoman tuotto (ROE %), R12 8,4 % 13,1 % - 8,4 % 13,1 % - 12,1 % Henkilöstö kauden lopussa 348 304 14 % 348 304 14 % 327 Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa** 0,48 0,83 -42 % 1,15 1,50 -23 % 1,82 Osakekohtainen tulos, euroa** 0,22 0,63 -65 % 0,47 0,97 -52 % 1,12 Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot 0,00 0,29 - 0,00 -1,74 - -1,56 Osakekohtainen liiketoiminnan nettorahavirta, euroa*** 1,83 0,30 507 % 3,63 0,16 2 160 % 0,82

*Laskettu rahoittajien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti. Tunnusluvun laskentakaava on esitetty myöhemmin tässä raportissa.

**Q1 2022 alkaen osakekohtaisten tulosten laskennassa huomioitu omaan pääomaan kirjattavan hybrdilainan koron vaikutus verovaikutuksella oikaistuna. Q3 2023 tämä nettovaikutus oli 0,12 euroa/osake, Q1-Q3 2023 nettovaikutus oli 0,36 euroa/osake, Q3 2022 nettovaikutus oli 0,12 euroa/osake ja Q1-Q3 2022 0,31 euroa/osake.

***Vertailukausien rahavirta sisältää lopetetut toiminnot. Tunnusluvun laskentakaava on esitetty myöhemmin tässä raportissa.

Q3/2023 - Toimitusjohtaja Kari Nerg:

Kohtuullinen kannattavuus ja erinomainen kassavirta

Boreo jatkoi vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä vakaata suorittamista.

Kvartaalin operatiivinen liikevoitto oli kohtuullinen 2,9 milj. euroa ja kannattavuus parani edellisvuodesta (7,1 % vs. 6,8 % Q3/22). Viimeisen vuoden aikana toteutetut yritysostot nostivat liikevoittoa 0,5 milj. eurolla, kun taas orgaaninen liikevoiton kehitys oli 0,5 milj. euroa negatiivinen. Yleiselektroniikka-liiketoiminnat Suomessa ja Baltiassa sekä Teknisen kaupan yhtiöt suoriutuivat hyvin suhteessa vertailukauteen. Signal Solutions Nordicin (SSN), Floby Nya Bilverkstadin (FNB) ja Machineryn Rakentamisen liiketoiminnat puolestaan jäivät selvästi viime vuodesta. Tulosta rasitti lisäksi 0,1 milj. euron suuruinen alaskirjaus, joka liittyi Suomen ja Ruotsin SANY-toiminnoista irtautumiseen.

Onnistuimme suunnitellusti käyttöpääomien vapauttamisessa ja kvartaalin kassavirta oli erittäin vahva (kassakonversio 208 %). Etenkin konsernin suurimman yhtiön Machineryn onnistunut varastotasojen alentaminen paransi pääoman tehokkuutta. Huolimatta käyttöpääomien onnistuneesta vapauttamisesta, sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 11,2 % oli edellisen kvartaalin tasolla johtuen kohtuullisesta tuloskehityksestä. Käyttöpääoman tuotto (ROTWC) 30,1 % parani edellisestä kvartaalista.

Yhtiön taloudellinen asema säilyi vakaana. Nettovelka kvartaalin lopussa oli 36,5 milj. euroa ja nettovelka suhteessa 12 kuukauden käyttökatteeseen säilyi 2,4 tasolla. Yhtiön käytettävissä oleva likviditeetti syyskuun 2023 lopussa oli noin 20 milj. euroa. Tämän lisäksi yhtiöllä on käytettävissä 8 milj. euron suuruinen yritysostofasiliteetti.

Viimeisen vuoden aikana konsernin operatiivinen liikevoitto on kasvanut 14 % ja operatiivinen liikevoittomarginaali on parantunut 5,4 %:sta 5,7 %:iin. Tällä jaksolla olemme onnistuneet parantamaan pääoman tehokkuutta, ja vahvan kassavirran (kassakonversio 151 %) seurauksena käyttöpääoman tuotto on noussut 27 %:sta 30 %:iin ja sijoitetun pääoman tuotto 10,8 %:sta 11,2 %:iin. Vuoden 2023 alussa lopetetut Suomen ja Ruotsin SANY-liiketoiminnat vaikuttavat vielä merkittävästi konsernin lähiajan tunnuslukuihin. Ilman SANY-liiketoimintoja konsernin operatiivinen liikevoitto olisi kasvanut viimeisen 12 kuukauden aikana 19 %, jolloin käyttöpääoman tuotto olisi ollut 32,5 % ja sijoitetun pääoman tuotto 11,8 %.

Kaksi suurinta liiketoiminta-aluetta jatkoivat vakaata suorittamistaan

Tekninen kauppa -liiketoiminta-alueen kvartaali oli vahva sekä kannattavuuden (12,5 %) että kassavirran näkökulmasta. Suoritusta tuki Machineryn Voimantuotto-liiketoiminnan, Proniuksen, J-Maticin ja Filteritin hyvänä jatkunut suoriutuminen. Rakentamisen alan voimistuneet haasteet vaikuttivat merkittävästi Machineryn Rakentamisen liiketoiminnan kysyntään ja tuloksen heikentymiseen. Muottikolmion liiketoiminnassa nähdyt vaikutukset säilyivät vähäisempinä.

Delfin Technologies Oy:n (Delfin) ensimmäinen kvartaali osana Boreota ja sen Elektroniikka-liiketoiminta-aluetta oli onnistunut. Lisäksi Suomen ja Baltian elektroniikan komponenttien jakeluliiketoiminnat suoriutuivat vertailukautta paremmin heikentyneestä kysynnästä huolimatta. SSN:n haasteet helpottivat suhteessa vuoden ensimmäiseen puoliskoon, mutta tuloksentekokyky säilyi vahvaa vuotta 2022 alhaisemmalla tasolla. Liiketoiminta-alueen kannattavuus oli kohtuullinen (6,3 %) ja kassavirta oli hyvä.

Raskas kalusto -liiketoiminta-alueen suoriutumiseen vaikutti FNB:n haasteet

Putzmeister-liiketoiminnat Suomessa, Ruotsissa ja Virossa jatkoivat tasaista suorittamista ja onnistuivat jatkamaan johtavien markkina-asemiensa puolustamista.

Uusiin investointeihin liittyvä epävarmuus on lisääntynyt rakennusalan suhdanteen heikkenemisen myötä, mutta vahvan markkina-asemamme ja vähäsyklisen jälkimarkkinaliiketoiminnan ansiosta olemme luottavaisia liiketoimintojen kykyyn suoriutua kohtuullisesti mahdollisen taantuman aikana. Näemme OEM-kumppanimme johtavan aseman ympäristöystävällisempien ratkaisujen toimittajana vaikuttavan positiivisesti liiketoimintojen kilpailukykyyn tulevaisuudessa.

FNB:ssä olemme tehneet alkuvuoden aikana investointeja tuotantoprosessien tehostamiseen ja uuteen toiminnanohjausjärjestelmään. Lisäksi olemme läpivieneet muutoksen yhtiön johdossa. Nämä toimenpiteet tulevat vahvistamaan FNB:n operatiivista toimintaa, mutta ovat heikentäneet vuoden alusta yhtiön tulosta. Olemme onnistuneet myös selättämään merkittävän osan operatiivisista haasteista, mutta jatkuvista saatavuus- ja toimitushaasteista johtuen yhtiön liikevaihto säilyi alhaisena emmekä saavuttaneet yhtiölle asettamiamme kannattavuustavoitteita.

Yhtiömme osoittavat vahvuuttaan haastavina aikoina ja olemme luottavaisia kykyymme luoda kestävää tuloskasvua pitkällä aikavälillä

Johtuen muutamien yhtiöiden alkuvuoden heikosta tuloskehityksestä tuloksentekokykymme on alhaisemmalla tasolla kuin se taso, jolla näemme yhtiöidemme kykenevän suoriutumaan syklistä huolimatta. Samanaikaisesti olemme tyytyväisiä valtaosan yhtiöidemme suoriutumiseen toimintaympäristössä, jossa kysyntä on heikentynyt, hintojen nousu on ollut merkittävää ja kilpailu lisääntynyt. Yhtiöidemme myyntikatteet ovat säilyneet tasaisina viimeisten vuosien aikana, mikä toimii meille hyvänä osoituksena yhtiöidemme vahvasta asemoitumisesta arvoketjuissaan. SSN:ssä ja FNB:ssä parhaillaan kokemamme haasteet ovat väliaikaisia ja olemme luottavaisia näiden yhtiöiden pitkän aikavälin kilpailukykyyn.

Vahva kassavirta viimeisen vuoden aikana on meille erinomainen merkki siitä, että pääoman tuotto ja pääoman tehokkuus -ajattelu on juurtumassa yhä paremmin henkilöstöllemme. Tästä olemme erityisen tyytyväisiä ja haluamme osoittaa kiitoksemme koko organisaatiolle.

Merkit heikentyneestä taloudellisesta aktiviteetista ovat lisääntyneet viimeisen kuuden kuukauden aikana ja liiketoiminnan ohjauksessa keskitymme entistä vahvemmin strategisten tavoitteidemme – tuloskasvu ja pääoman tuotto – lisäksi kustannusten kontrollointiin. Muuttunut korkoympäristö on myös kasvattanut yhtiön rahoituskustannuksia, vaikka olemme suojanneet merkittävän osan rahoituksestamme korkojen nousulta. Lähitulevaisuudessa yksi tavoitteistamme onkin vahvistaa osakkeenomistajien arvonluontia säilyttämällä yhtiön velkaisuus leveraatiotavoitteemme (nettovelka suhteessa käyttökatteeseen tasolla 2-3) alalaidassa. Jatkamme uusien ostokohteiden kartoittamista ja olemme valmiita toteuttamaan yritysostoja, jotka voimme toteuttaa säilyttämällä konsernin vakaan taloudellisen aseman ja luomalla arvoa osakkeenomistajille.

Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja medialle

Webcast-lähetys, jossa yhtiön toimitusjohtaja Kari Nerg ja talous- ja rahoitusjohtaja Aku Rumpunen esittelevät tammi-syyskuun 2023 osavuosikatsausta, järjestetään tänään 2.11.2023 klo 11.00. Tilaisuus on englanninkielinen ja kysymyksiä voi esittää esityksen jälkeen. Esitysmateriaali on saatavilla ennen lähetyksen alkua Boreon kotisivuilla osoitteessa: www.boreo.com/investors .

Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://boreo.videosync.fi/2023-q3-results .

Tilaisuus nauhoitetaan ja tallenne on tilaisuuden jälkeen katsottavissa osoitteessa: www.boreo.com/investors .

Vantaalla 2.11.2023

BOREO OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Kari Nerg

Toimitusjohtaja

puh +358 44 341 8514

Aku Rumpunen

Talous- ja rahoitusjohtaja

puh +358 40 556 3546

Boreo lyhyesti:

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä pieniä ja keskisuuria yhtiöitä pitkällä aikavälillä. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto.

Boreon ensisijainen tavoite on kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu. Yhtiön liiketoimintamallina on kannattavien ja korkeaa pääoman tuottoa tekevien yrittäjämäisten yhtiöiden hankinta ja pitkäaikainen omistaminen. Yhtiön liiketoimintamallin keskiössä on sen yhtiöiden kassavirtojen uudelleensijoittaminen korkeilla odotetuilla pääoman tuottotasoilla konserniyhtiöihin tai yritysostoihin. Boreo toimii hajautetussa organisaatiomallissa, jossa korostetaan paikallista vastuuta ja yrittäjämäistä toimintatapaa. Konsernin yhtiöiden kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu varmistetaan yhtiöiden ja niiden henkilöstön tukemisella ja kouluttamisella.

Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 160 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 300 henkilöä seitsemässä maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

