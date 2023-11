ALSTOM SA: Alstom signe une extension de huit ans de son contrat de service avec CrossCountry au Royaume-Uni pour un montant d’environ 950 millions d'euros.

Alstom signe une extension de huit ans de son contrat de service avec CrossCountry au Royaume-Uni pour un montant d’environ 950 millions d'euros.

Alstom continuera d’assurer la maintenance, la révision, l'entretien et le nettoyage des Voyager et Super Voyager de CrossCountry jusqu'en 2031.

Le contrat prévoit la mise en œuvre d'innovations en matière de développement durable en vue d'assurer de nombreuses années de service supplémentaires.

02 novembre 2023 - Alstom, leader mondial de la mobilité intelligente et durable, a signé une extension de huit ans de son accord de services ferroviaires (Train Services Agreement - TSA) avec CrossCountry au Royaume-Uni. Cette extension de contrat, d'une valeur d’environ 950 millions d'euros, confirme le partenariat à long terme et témoigne de la confiance accordée par le client.

Dans le cadre de cet accord, Alstom continuera d’assurer la maintenance, la révision, l'entretien et le nettoyage de 252 véhicules de la flotte de CrossCountry (34 Voyagers de classe 220 et 24 Super Voyagers de classe 221) dans son dépôt principal, Central Rivers. En outre, sept Voyagers seront transférés à CrossCountry lorsqu'ils auront terminé leur exploitation chez Avanti West Coast pour renforcer la flotte de CrossCountry et permettre des augmentations de service en temps voulu.

« Nous sommes ravis de prolonger notre contrat de maintenance Voyager avec CrossCountry pour huit années supplémentaires. Nous travaillons en étroite collaboration depuis 2007 et fournissons des trains fiables, bien entretenus et sûrs pour tous les clients de CrossCountry. Nous sommes impatients de travailler avec nos collègues de CrossCountry pour les aider à fournir la meilleure qualité de service ferroviaire pour les huit prochaines années », a déclaré Nick Crossfield, directeur général d’Alstom pour le Royaume-Uni et l'Irlande.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Alstom dans le cadre de notre contrat ferroviaire national. L'amélioration de l'expérience à bord est essentielle pour que nos clients nous considèrent comme un opérateur longue distance de choix et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Alstom dans les années à venir pour apporter ces améliorations », déclare Tom Joyner, directeur général de CrossCountry.

Le contrat met l'accent sur la performance de la flotte, avec une équipe conjointe entre Alstom, le propriétaire du matériel roulant et CrossCountry qui identifiera des initiatives d'optimisation et d'amélioration et assurera un environnement passager de qualité.

Le contrat comprend la gestion de l'ensemble de la maintenance planifiée (préventive) et non planifiée (corrective), toutes les activités de révision requises, le nettoyage et les services de maintenance légère sur les véhicules, l'entretien des véhicules, le soutien à la prestation de services (y compris une ligne d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7), le nettoyage des véhicules (quotidien et périodique), la gestion du dépôt, la manœuvre, le suivi et la gestion de l'obsolescence et la réparation des accidents et des actes de vandalisme.

Dans le cadre de cet accord, la flotte sera équipée d'un système d'arrêt et de démarrage intelligent du moteur (IESS), qui permettra de réduire la consommation de carburant, les émissions et les coûts d'exploitation. En outre, l'équipe de collaboration poursuivra d'autres mesures d'économie de carburant pour renforcer les initiatives de réduction de poids déjà entreprises ou en cours, ce qui réduira considérablement les émissions produites par la flotte.

Propriété de Beacon Rail, les Voyagers circulent sur le réseau CrossCountry, d'Aberdeen, en Écosse, à Penzance, en Angleterre.

Les trains interurbains Voyager et Super Voyager d'Alstom transportent déjà des passagers en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles depuis plus de vingt ans. Fonctionnant à des vitesses allant jusqu'à 200 km/h, ils ont parcouru plus de 414 millions de kilomètres.

