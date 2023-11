SATO Oyj

MBA Jenni Rantanen on nimitetty SATOn vastuullisuuspäälliköksi 2.10.2023 alkaen. Jenni Rantanen vastaa SATOn vastuullisuusohjelman mukaisesta kestävyystyön toteuttamisesta ja kehittämisestä. Hän raportoi talousjohtaja Markku Honkasalolle.



Ennen tätä tehtävää Jenni Rantanen työskenteli SATOn viestintäpäällikkönä vuodesta 2019. Hän on työskennellyt pitkään viestinnän ja markkinoinnin tehtävissä useilla eri toimialoilla.



”Olen ollut mukana SATOn vastuullisuustyössä jo aiemmassa roolissa ja on hienoa päästä viemään kestävyystyötämme eteenpäin. Hyppään mukaan mielenkiintoisessa muutosvaiheessa, jossa yritysten vastuullisuustyön ja raportoinnin vaatimukset kasvavat ja muuttuvat, ja strategisen kestävyystyön merkitys on noussut”, Jenni Rantanen kertoo.



”Vastuullisuusohjelmamme vision mukaisesti tavoitteemme on olla vastuullisen vuokra-asumisen edelläkävijä. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme ja juuri nyt kehitämme edelleen työtämme niin ympäristö-, sosiaalisen kuin taloudellisen ja hallinnollisen vastuullisuuden osalta”, Rantanen jatkaa.



Lisätietoja SATOn vastuullisuudesta:

Jenni Rantanen, vastuullisuuspäällikkö, puh. 050 386 4381, jenni.rantanen@sato.fi



