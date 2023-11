SATO Oyj

Lehdistötiedote 2.11.2023 klo 11.00









YTM, EMBA Marjaana Kivioja on nimitetty SATOn viestintäpäälliköksi 2.10.2023 alkaen. Marjaana vastaa tehtävässään SATOn ulkoisesta viestinnästä, mediasuhteista ja taloudellisesta viestinnästä. Marjaana raportoi kaupalliselle johtajalle osana markkinoinnin ja viestinnän tiimiä. Marjaana tuo mukanaan kokemusta ja osaamista viestinnästä ja markkinoinnista eri toimialoilta, kuten energiasektorilta ja kiinteistöalalta. Viime talven energiakriisistä viestiminen oli kantaverkkoyhtiössä työskennelleen Marjaanan työpöydällä.

”SATO on asumisen asiantuntijoille haluttu työpaikka, jossa pääsee omassa työssään kehittämään tulevaisuuden vuokra-asumisen ratkaisuja. On upeaa päästä osaksi tätä työyhteisöä. Lähestyn viestintää yhtiön strategisten tavoitteiden pohjalta ja katselen asettamiamme tavoitteita viestinnälliseltä kannalta. Haluan olla tukemassa SATOn pyrkimystä olla vuokra-asumisen asiantuntija ja vastuullisuuden edelläkävijä”, Marjaana Kivioja muotoilee.

Lisätietoja SATOn viestinnästä: puh. 0400 773 181 marjaana.kivioja@sato.fi

SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.



SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.



SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 291,2 miljoonaa euroa, liikevoitto 198,9 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 151,9 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 5 miljardia euroa. www.sato.fi