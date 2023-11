Aspo Oyj

2.11.2023 klo 13:00



Susanna Kemppinen on nimitetty Aspo-konsernin viestintä- ja vastuullisuusjohtajaksi



Aspo-konsernin viestintä- ja vastuullisuusjohtajaksi on nimitetty kauppatieteiden maisteri Susanna Kemppinen. Hän aloittaa tehtävässään 1.12.2023.

Susanna Kemppinen siirtyy Aspoon Nesteestä, jossa hän on työskennellyt sijoittajasuhdepäällikkönä ja viestintäpäällikkönä. Sitä ennen hän työskenteli talousviestintäpäällikkönä Stora Ensossa.

Kemppinen raportoi konsernin lakiasioista, henkilöstöstä ja vastuullisuudesta vastaavalle johtajalle Taru Uotilalle.

Rolf Jansson, Aspo-konsernin toimitusjohtaja, 040 060 0264, rolf.jansson@aspo.com



